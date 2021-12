Stoitzendorfer Lichthaus: Wer dahinter steckt

Wenn man nach Stoitzendorf kommt und Richtung Eggenburg fährt, strahlt einem in der Vorweihnachtszeit zur Begrüßung sofort ein Haus entgegen: Das von Anton Zeder.

Der leuchtende Schmuck ist über Jahrzehnte liebevoll von ihm zusammengetragen worden: „Das Rentier mit dem Schlitten zum Beispiel ist etwa 25 Jahre alt und selbst gebaut, weil es zu dieser Zeit solche Figuren überhaupt nicht gab“, erzählt er. „Ich habe immer schon gern gebastelt, denn ich komme aus der Elektrobranche. Alle leuchtenden Objekte sind auch schon mehrmals repariert worden, die waren nämlich alle bunt und das mag ich nicht so gerne.“

Ein Tüftler, der so manches Problem löst

„Dieses Jahr gibt es fast keine Engel zu kaufen, ich wurde erst in Italien bei einer Firma fündig.

Jedes Jahr erweitert der Weihnachtsfan sein Kunstwerk. Heuer ziert ein neuer Engel das Eingangstor. „Dieses Jahr gibt es fast keine Engel zu kaufen, ich wurde erst in Italien bei einer Firma fündig. Da recherchiere ich oft sehr lange im Internet“, schildert der Stoitzendorfer. „Das Problem: Viele der Leuchtobjekte sind nicht so gedacht, dass man sie an die Wand hängen kann, sondern irgendwo frei aufstellt. Aber mit ein bisschen Tüfteln habe ich auch dieses Problem gelöst.“

Mit den Kosten für seine Beleuchtung hat Zeder keine Probleme: „Die Stromkosten sind Gott sei Dank nicht mehr hoch, früher hat eine Lichterkette 36 Watt gehabt, heute 6 Watt. Außerdem hab ich mit dem Rauchen aufgehört und man gönnt sich ja sonst nichts.“ Auch die Nachbarn, die Familie Günther Judmann, freuen sich über die Kreativität von Anton Zeder und schmücken in der Adventzeit ihr Wohnhaus ebenso liebevoll.

Und wird Weihnachten 2022 wieder ein leuchtendes „Schäuferl“ nachgelegt? „Nein eigentlich nicht“, überlegt Anton Zeder, „man wird älter und muss ja doch die Leiter hoch hinaufsteigen – und dann natürlich alles wieder herunterräumen. Aber“, meint der begabte Heimwerker, „das habe ich noch jedes Jahr gesagt …“