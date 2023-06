Bürgermeister sein − nur etwas für Idealisten

Die Entschädigungen für Bürgermeister sollen erhöht werden, es soll Mutterschutz und Karenzzeit geben. Die Ortschefs müssen aber auch viele Management-Aufgaben übernehmen und tragen Verantwortung. Wie sieht es mit der Bereitschaft aus, dieses Amt zu übernehmen.

Unterstützung durch die Mitarbeiter unerlässlich

„Es erfordert leidenschaftlichen Einsatz“, erklärt Franz Göd aus Sigmundsherberg. Er ist seit 29 Jahren Gemeinderatsmitglied und seit 2005 Bürgermeister seiner Gemeinde. „Das Amt bringt ein breit gefächertes Portfolio mit sich, dem man gerecht werden muss“, stellt Göd fest und verweist auf ein gut aufgestelltes Team an Mitarbeitern, ohne deren Unterstützung die Umsetzung von Projekten und Aufgaben nicht möglich wäre. „Das Einkommen war für mich nie ausschlaggebend und wird es auch zukünftig nicht sein, auch wenn die Aufgaben immer mehr werden. Man muss bereit sein, Entscheidungen zu treffen und ist manchmal auch in der Funktion eines Psychologen tätig“, gibt Franz Göd zu bedenken. Ohne den Rückhalt der Familie wäre es für ihn jedoch undenkbar, schon so lange als Bürgermeister tätig zu sein. „Meine Frau habe ich erst kennengelernt, als ich schon Bürgermeister war. Sie hat also gewusst worauf sie sich einlässt“, so Göd, der zusätzlich auch Funktionen in diversen anderen Vereinen übernommen hat.

Dass es Frauen als Bürgermeister schwerer haben, glaubt Elisabeth Allram, seit 2016 an der Spitze der Gemeinde Brunn, nicht. „Wichtig ist, dass man einen Gemeinderat und Mitarbeiter am Gemeindeamt hat, mit denen die Zusammenarbeit gut funktioniert, und man den Kontakt zur Gemeindebevölkerung pflegt.“ Neuerungen wie Karenzgeld und Mutterschutz hält Allram für sinnvoll, sieht jedoch ein Jahr Karenz als zu kurz.

Finanzielle Abgeltung ist zweitrangig

„Für mich war das eine ideelle Entscheidung und die finanzielle Abgeltung immer zweitrangig. Daher finde ich, dass die finanzielle Abgeltung dem tatsächlichen Aufwand gerecht wird“, stellt die Brunner Bürgermeisterin, die durch einen eigenen Betrieb gewohnt ist, Verantwortung zu tragen, fest. „Im eigenen Betrieb ist das einfacher, da kann ich mich heute für etwas entscheiden und dies sofort umsetzen. In der Gemeinde entscheidet letztendlich bei größeren Anliegen oder Anschaffungen der Gemeinderat und der Prozess dauert dementsprechend länger.“

Auch Bürgerfrust wird am Gemeindeamt abgeladen

Schade findet Allram, dass die Mitarbeiterinnen am Gemeindeamt oft den Frust der Bürger zu spüren bekommen, da die Leute immer unzufriedener werden. Als größte Herausforderungen sieht sie die Nahversorgung zu sichern, die Ausstattung von vier Feuerwehren mit geeigneten Fahrzeugen und den Zubau zum Kindergarten.

Auch die Vereinbarkeit von Familie und Beruf ist für Allram ein Thema. „Mit kleinen Kindern könnte ich mir das nicht vorstellen. Da ich meine Arbeit zu Hause habe, kann ich mir diese leichter einteilen und bin flexibel. Mit einem 40 Stunden Job nebenbei würde ich das nicht machen. Aber trotzdem bleibt im Haushalt und in der Firma manche Arbeit liegen, die ich dann halt am Wochenende oder abends erledige, wenn ich keine Termine habe. “

Wille zur Gestaltung und Entwicklung als Anreiz

Zu den Neuerungen wir Karenzzeit oder höhere Abgeltungen äußert sich der Horner Stadtchef Gerhard Lentschig folgendermaßen: „Attraktiver machen diese Änderungen das Amt schon. Finanzielle und soziale Verbesserungen alleine machen es aber nicht aus. Der Wille und die Freude an der aktiven Gestaltung und Weiterentwicklung einer Gemeinde sind die wichtigsten Voraussetzungen für diese Arbeit. Ebenso der Austausch, Kontakt und die Begegnungen mit den Bürgern, die sich vielfach in positiver und konstruktiver Form in die Aufgabenstellungen unserer Stadtgemeinde Horn einbringen, sind ein besonderer und wertvoller Anreiz und verschönern die Amtsausübung ungemein.“

Die größte Herausforderung stellt für Lentschig die Vielfalt der Themenstellungen die tagtäglich zu bewältigen sind, sowie die Umsetzung von notwendigen und zeitgemäßen Projekten im Einklang mit den finanziellen Mitteln, dar. „Wie in jeder Gemeinde hat natürlich auch für uns in Horn das Thema „Finanzen“ einen hohen Stellenwert. Es geht schließlich darum, wie wir das durch Steuern eingenommene Geld richtig und sinnvoll einsetzen. Gemeinsam mit den Kollegen aus Politik und Verwaltung bin ich ständig darum bemüht, richtige Entscheidungen für die Zukunft von Horn zu treffen.“

Bürgermeister von Horn zu sein, ist für Lentschig ein Full-time-Job! „Bei dieser Stadtgröße wäre es nicht mehr zielführend, einer zusätzlichen beruflichen Anforderung nachzugehen.“ Auch das unbedingte Verständnis von Partner und Familie stellt er als Voraussetzung für die Ausübung eines Bürgermeisteramtes in den Raum, „da es zweifelsohne eine sehr zeitintensive Tätigkeit ist. Mein großer Vorteil ist, dass meine Kinder erwachsen sind und sich daher meine Kinderfreuden schon ganz auf die Enkelkinder beziehen.“ Auch 2025 will Lentschig, sofern es seine Gesundheit zulässt, sich der Wahl als Bürgermeister stellen.