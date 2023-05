Vollbild Mehr aus Horn Ausstellungs-Eröff... Wie Künstler die Stadt sehen Inklusion Horner Sonderschule: Tanzen macht happy Herbie-Fieber Neuer Rekord: 602 Käfer in Eggenburg Mehr Top-Stories Im Einsatz Nach Explosion stand Erdgeschoß in St. Pölten in Flammen: Nachbar half Herbie-Fieber Neuer Rekord: 602 Käfer in Eggenburg Hof am Leithaberge Auto überschlug sich: Ein Toter, vier Verletzte FB Dieses große Spektakel ließen sich Magdalena mit Mama Nathalie Nahodil und ihrem Mexico Käfer Baujahr 1975 nicht entgehen. Das neue Team Arnold Jungwirth, Hans und Gabriela Hohenegger übernehmen die Organisation des VW Käfertreffens von Hauptorganisator Emmerich Grath (links außen) und einer seiner vielen freiwilligen Helfer Andreas Zeder (von links). Mit 34 Teilnehmern aus einem Club gewann der Käferclub Obergrafendorf den Wanderpokal. Ton in Ton war der ehemalige Minister Wolfang Brandstetter mit seinem VW-Käfer, denn sein Sacko hatte das gleiche Muster und die gleiche Farbe wie die Sitzbezüge. Ein Danke für die Organisation von 30 Jahre VW Käfertreffen wurden an Annelise und Emmerich Grath (Mitte) von dem neuem Team Arnold Jungwirth, Hans und Gabriela Hohenegger (von links) überreicht. 1 /46 Foto: Irene Tutschek Foto: Irene Tutschek Foto: Irene Tutschek Foto: Irene Tutschek Foto: Irene Tutschek Foto: Irene Tutschek Foto: Irene Tutschek Foto: Irene Tutschek Foto: Irene Tutschek Foto: Irene Tutschek Foto: Irene Tutschek Foto: Irene Tutschek Foto: Irene Tutschek Foto: Irene Tutschek Foto: Irene Tutschek Foto: Irene Tutschek Foto: Irene Tutschek Foto: Irene Tutschek Foto: Irene Tutschek Foto: Irene Tutschek Foto: Irene Tutschek Foto: Irene Tutschek Foto: Irene Tutschek Foto: Irene Tutschek Foto: Irene Tutschek Foto: Irene Tutschek Foto: Irene Tutschek Foto: Irene Tutschek Foto: Irene Tutschek Foto: Irene Tutschek Foto: Irene Tutschek Foto: Irene Tutschek Foto: Irene Tutschek Foto: Irene Tutschek Foto: Irene Tutschek Foto: Irene Tutschek Foto: Irene Tutschek Foto: Irene Tutschek Foto: Irene Tutschek Foto: Irene Tutschek Foto: Irene Tutschek Foto: Irene Tutschek Anzeige Herbie-Fieber Neuer Rekord: 602 Käfer in Eggenburg . Ein neuer Teilnehmerredkord wurde beim Käfertreffen des ARBÖ Eggenburg gefeiert: Bei der 30. Auflage dieses Klassikers waren 602 Käferbesitzer mit von der Partie. Emmerich Grath legte Funktion als Organisator zurück.

Neuer Rekord! 602 VW Käferbesitzer meldeten sich und ihr Kultfahrzeug für das 30. Käfertreffen in Eggenburg an. Alle wollten einen Platz auf das Festgelände, jedoch war das bei diesem hohen Ansturm gar nicht möglich. Und so mussten sich die Teilnehmer auch außerhalb des Festgeländes einen Parkplatz suchen.

Unzählige Besucher stürmten die Veranstaltung und bewunderten die gut erhaltenen VW Käfer. Sogar aus Bayern reiste ein Teilnehmer mit einer Wegstrecke von 400 Kilometern an. Aus Österreich hatte ein Teilnehmer aus Bischofshofen mit 318 Kilometern den längsten Anfahrtsweg. Die ältesten Teilnehmer hatten die Geburtsjahre 1930 und 1941. Der jüngste Teilnehmer war Jonathan Brandstetter mit stolzen sieben Jahren.

Hans Hohenegger übernimmt von Grath

Das VW Käfertreffen feierte zwar sein 30-Jahr-Jubiläum, aber zugleich gab es eine große Verabschiedung. Emmerich Grath, Organisator der ersten Stunde und ARBÖ Obmann vom Ortsclub Eggenburg, übergab seine Aufgabe als Organisator dem Käferliebhaber Hans Hohenegger. „Es wird ein neuer eigener Verein gegründet werden, um nächstes Jahr wieder ein Käfertreffen veranstalten zu können. Um die Gerüchte aus der Welt zu schaffen, es hat nichts mit dem ÖAMTC zu tun“, erklärt Gabriela Hohenegger die Zukunftspläne: „Hans Hohenegger wird der Obmann sein und Arnold Jungwirth sein Stellvertreter.“

Zum 30er des Treffens gab es 30 Pokale zu vergeben. „Die Jury hat es sich nicht einfach gemacht und Autos nominiert, die original oder aufgemotzt sind, kreative, originelle und einfach gute Ideen haben. Vor allem wurden auch Fahrzeuge herausgesucht, die zum ersten Mal einen Pokal bekommen“, erläutert Gabriela Hohenegger die Auswahl der Jury. Gerne denkt

Emmerich Grath vor allem an die Anfangszeiten zurück: „Mir wird immer das allererste Käfertreffen mit gerade 50 Teilnehmern in Erinnerung bleiben. Stolz bin ich auch, dass wir es in den 30 Jahren geschafft haben, jedes Jahr ein anderes Ausflugsziel anzufahren. Heuer waren wir zwar zum zweiten Mal in Harmannsdorf. Aber wir waren im Schüttkasten und nicht wieder im Schloss.“ Bei seiner Abschlussrede lag Emmerich Grath noch etwas Besonders am Herzen: „Dem ARBÖ ist die Verkehrssicherheit immer besonders wichtig und in all diesen Jahren waren wir bei der dieser Veranstaltung unfallfrei. Danke für diese Disziplin an alle Teilnehmer. Ein Danke gilt aber auch dem gesamten Team mit mehr als 50 freiwilligen Helfern. Denn nur mit ihnen gemeinsam kann so eine Veranstaltung reibungslos über die Bühne gehen.“

