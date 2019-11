Unter dem Motto „Tierisches Best of der Blasmusik“ überzeugte die Stadtmusikkapelle erstmals unter der Leitung von Kapellmeisterin Elisa Helm. Unter dem Motto „Spaziergang im Zoo“ eröffnete der "Musikalische Nahversorger", wie Bürgermeister Jürgen Maier die Stadtmusikkapelle bezeichnete, die blasmusikalische Leistungsschau. Vom Auftaktstück ("Dreamcatcher" von Otto M. Schwarz) an zeigten die Musiker was sie so drauf haben. Herausragend auch das "Fledermaus Potpourri" von Johann Strauß, "The Pink Panther" von Henry Mancini, "Birdland" von Joe Zawinul und "Jurassic Park" von John Williams.

Zu verblüffen vermochte auch der Jungmusiker des „Junior Blasorchester Horn“, geführt von Carmen Gschwandtner und Victoria Gigl. Und zwar mit einem bunten Programm, das gekonnt den Bogen vom dynamischen Stück „Royal Fireworks Music" von Georg Friedrich Händel über "A Whole New World" von Alan Menken & Tim Rice bis zu "Troika" von Kees Vlak spannte.

Danach bewies die Stadtmusikkapelle dann wieder, dass sich Tradition und Modernität in der Blasmusik nicht ausschließen. Publikumsrenner waren „The Jungle Book“, die „Amselpolka“, „How To Train Your Dragon“ und „Concerto d`Amore“. So richtig Gänsehaut-Alarm gab es dann bei der Zugabe, dem Marsch "Anno neun".

Im Rahmen des Herbstkonzertes erfolgten traditionell Ehrungen und Auszeichnungen durch Burkhard Reiss vom NÖBV.