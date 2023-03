„Hereinspaziert“ Eggenburger Musikschüler als „Zirkus-Artisten“

IT Irene Tutschek

Den „Zirkus Fidibus“ führten Kinder der Musikschule Eggenburg auf und zeigten dabei ihr Können: Annika Neugebauer, Jonathan Brandstetter, Bruno Jasek, Simon und Marlies Haider sowie Georg Pfeiler (von links). Allen voran Zirkusdirektorin Petra Strebl. Foto: Irene Tutschek

„Herein sparziert, herein spaziert in den Zirkus Fidibus“, begrüßte Zirkusdirektorin Petra Strebl das Publikum. die Musikschule Eggenburg führte das Stück „Zirkus Fidibus“ in der Volksschule auf.