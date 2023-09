„Gute Qualität und Entlohnung wichtig“

Die Verordnung über Angaben der Herkunft von Zutaten in Speisen, die in Einrichtungen der Gemeinschaftsverpflegung abgegeben werden, betrifft folgende Lebensmittel: Fleisch von Rindern, Schweinen, Schafen, Ziegen, Geflügel oder Wild, Milch und Milchprodukte, wie Butter, Topfen, Sauerrahm, Joghurt, Schlagobers und Käse, Ei und Eiprodukte wie Flüssigei, -eigelb, -eiweiß oder Trockenei.

Monika Müllner, Fachvorständin für Ernährungswirtschaft an der HLW Horn, meint dazu: „Mein Team und ich finden diese Verordnung sehr sinnvoll, da somit mehr Transparenz am Teller herrscht. Die regionalen Betriebe werden dadurch gefördert und das Tierwohl steht im Vordergrund. Wild, Lamm und heimische Fische werden bei uns direkt aus der unmittelbaren Umgebung bezogen.“

Die Vorlagen, die von „Österreich isst regional" zur Verfügung gestellt wurden, sind gut sichtbar in der Betriebsküche und im Speisesaal ausgehängt. „Wir beziehen unsere Lebensmittel von regionalen Anbietern und haben schon immer darauf geachtet hauptsächlich österreichische Produkte auszuwählen, soweit dies möglich ist“, sagt sie. Daher sei es auch nicht nötig die Lieferanten zu wechseln. Natürlich sei es erstrebenswert, auch Obst und Gemüse in der Verordnung zu verankern. „Wenn man will, kann man es ja auch jetzt schon in der Liste anführen, auf freiwilliger Basis“, ergänzt Müllner. Und genauso wird es laut Müllner auch im Bundesschülerheim Horn gehandhabt.“

Stephansheim: „Erstklassige Ware“

Petra Lindermuth aus der Kommunikationsabteilung des Hauses der Barmherzigkeit erklärt, wie in den Hausgemeinschaften im Stephansheim Horn gekocht wird. Das Haus der Barmherzigkeit Stephansheim verfügt über keine Großküche, da sämtliche Speisen ausschließlich in den Hausgemeinschaften zubereitet werden. Das Stephansheim unterliegt also nicht den gesetzlichen Vorgaben zur Herkunftskennzeichnung. „Dennoch begrüßen wir die neue Regelung, da es uns stets ein Anliegen ist, unseren Bewohnerinnen und Bewohnern eine erstklassige Verpflegung zu bieten“, sagt Lindermuth. Das Haus der Barmherzigkeit lege daher schon immer großen Wert darauf, dass die verwendeten Lebensmittelprodukte aus Österreich stammen und von regionalen Anbietern bezogen werden.

Kennzeichnung schon bisher freiwillig möglich

Cornelia Knell-Schleicher führt seit 2008 den Wirtshausbetrieb in Mold bei Horn und ist Bezirkssprecherin der Fachgruppe Gastronomie. „Für meinen Betrieb sehe ich keinen wesentlichen Zusatzaufwand, da wir durch das AMA-Gütesiegel die Kennzeichnung ohnehin schon auf freiwilliger Basis durchführen“, erzählt sie. In den Speisekarten liege ein Blatt mit den Herkunftsbezeichnungen bei, sodass die Gäste genau darüber informiert sind, woher sie in ihrem Lokal die Waren bezieht.

Für sie ist Regionalität schon immer sehr wichtig gewesen. „Mein Fleisch kaufe ich ausschließlich beim Fleischhauer meines Vertrauens ein. Mir ist wichtig, dass gute Qualität auch entsprechend entlohnt wird.“ Fraglich ist für sie die Überprüfbarkeit der Verordnung sowie die Zielerreichung. „Manche Gäste legen keinen Wert auf die Herkunft sondern möchten zu geringem Preis möglichst viel Ware haben. Das wird sich durch die Verordnung auch nicht ändern“, befürchtet die Gastro-Sprecherin.

Sinn bei Obst und Gemüse fraglich

Keinen Sinn ergibt für sie die Kennzeichnung bei Obst und Gemüse. „Die Angaben müssten ständig aktualisiert werden, da Gemüse und Obst saisonal bedingt aus unterschiedlichsten Ländern kommen. Das wechselt fast täglich.“