Lions-Aktion: Wagerl waren prall gefüllt

In einer gemeinsamen Aktion des Lions Clubs mit Billa Plus wurden österreichweit Lebensmittel und Hygieneprodukte für bedürftige Menschen gesammelt. Nach einer zweijährigen Coronapause sammelten auch die Mitglieder des Horner Lions Clubs vor der Horner Billa Plus-Filiale.

Notwendig sei das, weil in Österreich rund 1,6 Millionen Menschen und somit über 18 Prozent der Gesamtbevölkerung als akut armutsgefährdet gelten, berichtete Jürgen Rochla vom Lions Club Horn. Das soziale Netz in Österreich fange zwar viele auf, die mit finanziellen und familiären Problemen zu kämpfen haben, dennoch seien viele auf fremde Unterstützung angewiesen.

Mit dieser jährlich wiederkehrenden Aktion werden haltbare Lebensmittel und Hygieneartikel gesammelt. Die Hilfe kommt sofort an. Heuer wurden die Warenspenden bereits am gleichen Abend beginnend an lokale Hilfseinrichtungen sowie an Familien und bedürftige Personen im Sammelgebiet der Lions-Mitglieder übergeben. Ein weiterer Sammeltag im Herbst ist in Planung.

