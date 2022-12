5.000 Euro für Rotes Kreuz in Horn

„Dieses Gerät ist ein simulierter Patientenmonitor, wo realitätsnahe, physiologisch perfekt abgestimmte Fallbeispiele eingespielt werden können“ berichtete Bezirkskommandant Harald Dworak bei der Übergabe des Simulations-Systems. Das Simulationstraining von technischen und manuellen Fertigkeiten und Abläufen in der Diagnose ist ein wesentlicher Bestandteil der Ausbildung zum Rettungs- und Notfallsanitäter. So kann risikolos der richtige Umgang mit Patienten gelehrt und geübt werden. „Der richtige Umgang mit Patienten kann durch das Training mit dem Gerät verbessert und der Patient von Herzschlag zu Herzschlag, lückenlos überwacht werden“ betonte Martin Amon.

„Mit dem Simulations-System von iSimulate (7.500 Euro) haben wir ein kompaktes, transportfähiges und dennoch vollwertiges Monitoringsystem, mit dem unterschiedliche Szenarien realistisch dargestellt werden können. Für die Ausbildung ist das Gerät einfach genial“ betonte Bezirkskommandant Dworak. Die Sparkassen Horn-Ravelsbach-Kirchberg AG unterstützte den Ankauf des Simulations-Systems mit 5.000 Euro. „Gerade das Rote Kreuz muss in ihrem Bemühen, der Bevölkerung Hilfe zu bieten, unterstützt werden, daher auch unsere Spende an das Rote Kreuz“, so die Vorstandsdirektoren.

