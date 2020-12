Masken-Aktion: Rochla spendet 5.000 Euro an Gruft .

Am 9. Dezember war es soweit. Die Horner Werbemittel-Firma Remo von Jürgen Rochla übergab eine Spende in Höhe von 5.000 Euro aus dem Verkauf von speziellen Masken an die Wiener Obdachlosen-Unterkunft „Gruft“.