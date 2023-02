Renate Janda ist neue „Nurse“ in Röhrenbach und Pölla

Die Bürger der Gemeinden Röhrenbach und Pölla haben ab 1. März mit Renate Janda eine neue „Community Nurse“. Die Etzmannsdorferin – sie ist in Winkl und Altenburg aufgewachsen – stellte sich den Bürgern beim Neujahrsempfang in Röhrenbach vor.

Janda ist in ihrem Metier routiniert. Seit 34 Jahren arbeitet sie im Landesklinikum Horn, 30 Jahre davon auf der Intensivstation. Dort wird sie auch künftig für 20 Stunden arbeiten, 20 Stunden wird sie als Community Nurse tätig sein.

Warum sie diese Arbeit übernehmen will, begründet sie so: „Ich habe bei meiner Arbeit gesehen, dass wir eine ,Reparaturgesellschaft‘ sind. Dabei hätte man schon vorzeitig viel verhindern können.“ Das Thema „Prävention und Gesundheitsförderung“ wolle sie daher in den Vordergrund rücken, um es möglichst vielen Menschen zu ermöglichen, so lange wie möglich selbstbestimmt in den eigenen vier Wänden leben zu können, und nicht in Krankenhäuser oder Pflegeheime zu müssen.

Besuche von EU gefördert und kostenlos

Daneben will sie auch pflegenden Angehörigen beratend zur Seite stehen – etwa bei Pflegegeldanträgen oder beim Entlassungsmanagement nach möglichen Klinik-Aufenthalten – und sie daheim im Umgang mit den pflegebedürftigen Personen schulen. Außerdem sei es ihre Aufgabe, zu erheben, wo es in den Gemeinden an Gesundheitsthemen fehle und Vorträge zu machen.

Besuche der „Community Nurse“ sind EU-gefördert und für die Bürger kostenlos. Sie können telefonisch direkt mit Janda oder über die Gemeinde vereinbart werden und entweder zu Hause, oder auf der Gemeinde abgehalten werden.

