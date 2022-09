Horner Lions: „Wir suchen keinen Abfall“

Das Leben wird in Zeiten von Corona, Ukraine-Krieg und Inflation nicht einfacher und keinesfalls billiger. Das merkt man auch beim Lions Club Horn, wo sich die Ansuchen um Unterstützung häufen. Gemäß seinem Grundsatz „Wir helfen rasch, persönlich, unbürokratisch“ werden Mitbürger, die in schwierige Lebenssituationen und finanzielle Engpässe geraten sind sowie soziale Projekte vor Ort, unterstützt.

Im Oktober veranstaltet der Lions Club daher wieder seinen traditionellen Flohmarkt im Autohaus Lehr. Um helfen zu können, werden an mehreren Wochenenden nicht mehr benötigte Waren gesammelt. „Ein enormer Aufwand für uns, allein beim Sammeln und Sortieren der Waren sind an die 100 Leute im Einsatz“, weiß Lions Club-Präsidentin Martina Surböck-Noé. Ein Aufwand, der in den letzten Jahren auch immer mit Ärger verbunden war. Denn: „Die Qualität der Ware hat stark nachgelassen. Manche habe uns wohl mit dem Abfallverband verwechselt und uns zur Entsorgung alter, kaputter und unverkäuflicher Sachen missbraucht“, berichtet ein ehrenamtlicher Mitarbeiter. So mussten nach jedem Flohmarkt Tonnen Müll entsorgt werden. „Dabei haben wir schon vorsortiert und Sachen, vor allem Gewand oder Bücher, an karitative Organisationen übergeben“, sagt Surböck-Noé. Jetzt hofft sie auf „etwas weniger Ware, aber bessere Qualität“.

Der Flohmarkt bringt jährlich einen fünfstelligen Betrag, der an karitative Projekte in der Region geht. Letzter Abgabe-Termin ist heuer der 1. Oktober, 9 bis 12 Uhr, in der alten Molkerei. Der Flohmarkt wird dann am 14. Oktober (18 bis 21 Uhr) und 15. Oktober (10 bis 15 Uhr) über die Bühne gehen.

Qualität statt Abfall geben

