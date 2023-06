Toller Einsatz im Kampf gegen AIDS

Alles begann 2007 an der Fachhochschule Oberösterreich in Linz. Studierende der Sozialen Arbeit sammelten Hilfsgelder für Projekte in Kenia. Daraus wurde schließlich der Verein “Daraja - Die Brücke”, der bis heute HIV-positive Menschen in Kenia unterstützt. Das Wort “Daraja” stammt aus der ostafrikanischen Sprache Swahili und bedeutet “Brücke”. Somit ist es der perfekte Begriff für die Ziele des Vereins: Eine Brücke der Entwicklungszusammenarbeit zwischen Kenia und Österreich zu schlagen.

Johanna Kraus, die in Gars am Kamp aufgewachsen ist, studiert Soziale Arbeit in Linz und war erst kürzlich selbst in Kenia, um den Verein vor Ort zu unterstützen. Der Verein “Daraja” ist in der Kleinstadt Emali, in einer der ärmsten Regionen des Landes, tätig. Hier werden vor allem HIV-positive Menschen unterstützt. Gerade Frauen erfahren wegen einer HIV-Erkrankung oft Ausgrenzung, verlieren ihren Arbeitsplatz oder werden von ihren Familien im Stich gelassen, erzählt Kraus der NÖN. Die Prostitution biete vielen von ihnen eine Überlebenschance, jedoch mit verheerenden Folgen: Die Krankheit breitet sich noch weiter aus. Genau hier will “Daraja” ansetzen. Der Verein betreibt Präventions- und Aufklärungsarbeit vor Ort und vergibt Mikrokredite, die den Betroffenen ein selbstbestimmtes Leben erleichtern sollen.

Trotz Armut reich beschenkt

Am beeindruckendsten sei die Begegnung mit den Menschen gewesen, erzählt Johanna Kraus im NÖN-Gespräch. Obwohl die meisten Menschen unter ärmlichen Verhältnissen leben würden, würden sie aus dem Wenigen, das sie besitzen, unglaublich viel machen. “Niemand jammert, die Leute sind sehr genügsam”, schildert die Studentin die Lebensverhältnisse. Und obwohl die meisten täglich ums Überleben kämpfen müssten, erfahre man als Gast eine enorme Menschlichkeit. Kraus erinnert sich an eine besondere Begebenheit mit Vertretern der Massai, einem halbnomadisch lebenden Volksstamm. “Die Massai haben uns mit selbst in Handarbeit gefertigten, aufwendigen Halsketten beschenkt. An einer Kette wird bis zu drei Tage gearbeitet. Obwohl gerade eine schlimme Dürre herrschte und sie genug zu tun gehabt hätten, um nach ihren Tieren und Feldern zu schauen, haben sie es sich nicht nehmen lassen, uns als Gäste mit diesen Ketten zu beschenken.”

Auch der Kampf gegen Tabus und die Ausgrenzung HIV-positiver Menschen ist ein wichtiges Ziel von “Daraja”. Außerdem bietet man medizinische Versorgung an und betreut Kindergruppen. Anders als in Österreich gibt es in Kenia immer noch viele HIV-positive Kinder. Entweder kommen sie bereits mit der Krankheit auf die Welt oder werden durch das Stillen infiziert. Um Ausgrenzung vorzubeugen, werden in gemischten Gruppen HIV-positive und gesunde Kinder gemeinsam betreut. Der Verein ist auch im Umland Emalis tätig und absolviert beispielsweise Schul- und Hausbesuche. Um all das zu ermöglichen, arbeitet man vor Ort mit kenianischen Partnerorganisationen und Sozialarbeitern zusammen. Die dafür benötigten Gelder werden in Österreich über Spenden gesammelt.

Die weitverbreitete Armut gehe einem besonders nahe, berichtet Johanna Kraus. Als “Mzungu” - der Begriff bedeutet so viel wie Wanderer und wird für weiße Menschen benutzt - gelte man für die meisten Leute in Kenia automatisch als wohlhabend. “Besonders schwierig ist es, wenn dann Kinder auf einen zukommen und etwas zu Essen haben wollen, weil sie Hunger haben”, erinnert sich Kraus. Den Unterschied zwischen Arm und Reich habe sie als besonders einschneidend wahrgenommen. Und vor allem auch, was das mit der eigenen Hautfarbe zu tun hat: “Es ist traurig mitzuerleben, wie die Hautfarbe zum Merkmal von Privilegierung wird, ohne dass man selbst diese Privilegien haben möchte”, erzählt Kraus der NÖN. Für einen Verein wie “Daraja” wird es also noch lange genug zu tun geben.