Bei zwei Badekabinen wurden die dreistufigen Zugänge samt Handlauf gewaltsam heruntergerissen und in den Kamp geworfen. Außerdem wurden einige Blumenkisterl am Geländer der Kampbrücke sowie beim Feuerwehrhaus in Thunau verwüstet und genauso wie ein Papiercontainer in den Kamp geworfen.

Laut Polizeiaussendung dürfte der Marktgemeinde Gars durch den Vandalenakt rund 1.000 Euro Schaden entstanden sein.

Die Polizei bittet um Hinweise an die PI Gars (059/133 34 35).