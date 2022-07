Röhrenbacher Orgel saniert

Nach jahrzehntelangem Einsatz bei unzähligen Gottesdiensten und Festlichkeiten wurde eine grundlegende Sanierung der Orgel der Pfarrkirche Eich Maria in Röhrenbach dringend notwendig. Daher wurde die Orgel bis auf ihr Gehäuse komplett ausgebaut.

Bei einer Orgel sei durchschnittlich etwa alle 20 Jahre mit einer gründlichen Reinigung zu rechnen, informiert Organist Matthias Wielach, der seit 27 Jahren die Gottesdienste und Feiern auf dem Instrument begleitet. Die letzte Reinigung der Röhrenbacher Orgel sei bereits mehrere Jahrzehnte her. Schmutz und mechanische Abnutzung beeinträchtigten den Klang des Instrumentes laut Wielach bereits deutlich.

Die historische Orgel wurde 1904 von Orgelbauer Johann Kauffmann gebaut. Die Generalreinigung und Renovierung des Instruments hat nun Orgelbauer und Restaurator Johann Pieringer aus Haag übernommen. Die Kosten der Sanierung beliefen sich auf 77.000 Euro. Der Gemeinderat hat einstimmig beschlossen, 5.000 Euro beizusteuern. Das Stift Altenburg unterstützte mit 1.800 Euro. Die übrigen Kosten wurden durch Haussammlungen, Kranzablösen bei Begräbnissen und Projekten seitens der Pfarre gedeckt.

Diözesanbischof Alois Schwarz weihte in einem Gottesdienst, der vom Kirchenchor umrahmt wurde, die renovierte Orgel. In seiner Predigt erinnerte er an den kostbaren Schatz der Kirchenmusik und lud die Gläubigen ein, möglichst oft die Chance des Gottesdienstbesuches zu nutzen, um den Klang der Orgel zur Ehre Gottes zu hören. Am Ende der Feier wurden Franz Fleischl und Franz Steininger durch den Diözesanbischof der Hippolytorden überreicht.

Keine Nachrichten aus Horn mehr verpassen? Mit dem NÖN-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden

Danke für dein Interesse an NÖN.at. Bleib mit unserem Newsletter immer auf dem Laufenden.

Jetzt gratis abonnieren und Top-Storys und Aktionen alle 2 Wochen direkt ins Postfach erhalten.