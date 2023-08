Hitziger Einsatz Pernegg: Gewerbebetrieb stand in Brand

E in Großaufgebot an Einsatzkräften aus mehreren Feuerwehren, Polizei und Rettung stand am 24. August beim Brand eines Gewerbebetriebs in Pernegg im Einsatz. Verletzt...

Kurz vor 15 Uhr wurden die Einsatzkräfte zu diesem Vorfall alarmiert. In Pernegg war eine Werkstätte in Brand geraten. Die Wehren aus Pernegg, Etzelsdorf, Nödersdorf, Raisdorf, Posselsdorf, Horn, Mödring, Irnfritz, Hötzelsdorf, Eggenburg und auch aus Waidhofen rückten an. Mittels Atemschutztrupps wurde der Innenangriff gegen den Brand geführt. Mittels der beiden Drehleitern aus Horn und Waidhofen wurde auch ein Löschangriff aus der Luft ausgeführt. Es musste auch verhindert werden, dass der Brand auf eine benachbarte Halle übergriff. So musste sich etwa die Mannschaft der Drehleiter mit Atemschutzmasken und Filtern ausrüsten, da immer wieder Rauchschwaden vom Brandobjekt Richtung Drehleiter gedrückt wurden. Dank der intensiven Arbeiten der Floriani bei den durch die hochsommerlichen Temperaturen zusätzlich erschwerten Bedingungen konnte nach etwa eineinhalb Stunden „Brand aus“ gegeben werden, die Nacharbeiten dauerten noch an.