Charity-Abend für Kinder in Indien

Nach der Tagung aller österreichischen UNESCO-Schulen, die dank der Initiative der HLW-Lehrer Irene Hofbauer und Gernot Blieberger in Horn stattfand, waren die etwa 80 Lehrer aus unterschiedlichen Schultypen und allen Bundesländern nach der Eröffnung im Campus zu einer Wohltätigkeitsveranstaltung an der Höheren Lehranstalt und der Fachschule für wirtschaftliche Berufe Horn geladen. Die Schulgemeinschaft der HLW und FW unterstützt seit mittlerweile 19 Jahren Patenkinder in Puri im Nordosten Indiens. Diese Kinder gehören der untersten Kaste der Dalits an. Die meisten Dalits sind arm, werden noch immer diskriminiert und sind von sehr vielen Bereichen des öffentlichen Lebens ausgeschlossen. Giorgio Kriegsch , ein Mitglied des Vereins Shanti Onlus, ist direkter Ansprechpartner der HLW und der Garant dafür, dass die Spenden zu 100 % bei den Kindern ankommen. Diese bekommen dadurch die Möglichkeit, dem Leben in Armut zu entfliehen und eine Schule zu besuchen.

Barbara Riemer-Frühauf zauberte mit dem 4. Jahrgang der HLW ein mehrgängiges Menü. Fachvorständin Monika Müllner und Michael Strobl begleiteten das Service, professionell gemeistert von den Schülerinnen der 4. Klassen. Lehrerin Daniela Dangl und Celina Bigler , Schülerin im Abschlussjahrgang, führten durch den Abend, der neben einer Kurzlesung auch ein aufgezeichnetes Interview der ehemaligen HLW-Direktorin und Initiatorin des Indien-Projekts Judith Lienbacher sowie eine Live-Schaltung nach Asisi zu Giorgio Kriegsch beinhaltete. Es war eine „fulminante Abendveranstaltung“, so Peter Hofbauer , Direktor der HLW. Ein „Abendessen mit musikalischen, digitalen, literarischen und natürlich kulinarischen Höhepunkten“, so eine Teilnehmerin. Insgesamt konnten 1.100 Euro für dieses Projekt gesammelt werden.

Die UNESCO-Tagung wurde am nächsten Vormittag mit unterschiedlichen Workshops fortgeführt. Am Nachmittag standen folgende Exkursionen zur Auswahl: Stift Altenburg, das Textilmuseum und Sparkassenmuseum Groß-Siegharts und die Weinstadt Retz. Der Tag endete mit einem Abendessen im neueröffneten Restaurant Seedeck in Horn.

Nach einem Jahresausblick am letzten Tag führte HLW-Lehrerin Agnes Wagner , eine ausgebildete Kulturvermittlerin, durch die Stadtmauernstadt Horn.

