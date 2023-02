Erstmals Sprung über die 70.000er-Hürde in Gars

Mit 73.323 Nächtigungen – das entspricht einem Plus von fast elf Prozent gegenüber 2021 – hat die Tourismus-Hochburg des Bezirks im Vorjahr einen Rekord verbucht, auch die Gästeankünfte mit 14.109 – 30 % mehr als 2021 – sind ebenfalls ein Höchstwert (siehe Grafik). Mit der überproportional steigenden Gästezahl ist logischerweise die Verweildauer von sechs auf fünf Tage zurückgegangen.

„Ein sensationelles Ergebnis“, kommentiert Bürgermeister Martin Falk die Zahlen, die schon 2021 äußerst gut gewesen seien und fast das Vor-Corona-Jahr 2019 erreicht hätten. „Betrachtet man die letzten sieben Jahre, hat es eine stete Aufwärtsentwicklung gegeben.“ Verantwortlich seien nicht nur die Eröffnung der „Reha 2“ und im Vorjahr das „Alte Kloster“ gewesen, sondern unter anderen auch das Konzept des Kurbetriebs im la pura. „Und sicherlich ist auch bei uns in Gars der Trend zum Kurzurlaub in Österreich statt teurer Fernreisen bemerkbar.“

Die Reha-Geschäftsführer Josef Berger (links, VAMED) und Andreas Reifschneider (Land NÖ) sind mit dem Ergebnis von 2022 mehr als zufrieden. Foto: Rupert Kornell

Spitzenreiter ist wie jedes Jahr die Reha-Klinik, auf die mehr als die Hälfte der Nächtigungen entfallen. „Im Jahr 2022 konnte die Rehabilitationsklinik Gars 41.152 Nächtigungen verzeichnen. Dies entspricht einem Plus von rund 1.100 Übernachtungen zum vorangegangen Jahr 2021“, erklären die beiden Geschäftsführer Andreas Reifschneider und Josef Berger für die Eigentümer Land NÖ und VAMED. Dies zeige, dass sich auch die 2021 neu eröffnete Erweiterung („Reha 2“) im ehemaligen China-Zentrum gut in der österreichischen Reha-Landschaft etablieren konnte.

Die 2011 eröffnete Rehabilitationsklinik, das ehemalige Dungl-Vital-Hotel („Reha 1“), genieße bei Patienten, Zuweisern und Versicherungsträgern dank des hervorragenden Behandlungsangebotes durch das multiprofessionelle Team sowie der einmaligen Lage am Garser Kurpark einen ausgezeichneten Ruf, ist ein wesentlicher Motor für die lokale Wirtschaft sowie Arbeitgeberin für derzeit 114 Mitarbeiter.

Auslastung im la pura war „permanent gut“

Isabel Laczkovich, Direktorin von la pura: „Haus war 365 Tage offen und permanent gut ausgelastet.“ Foto: Lukas Lorenz

„2022 war für la pura nach der langen und gerade für Frauen durch die vielen Zusatzbelastungen meist noch wesentlich anstrengenderen Covid-19-Phase wieder das erste Regeljahr ohne Schließphasen. Somit war das Haus 365 Tage geöffnet und auch permanent gut ausgelastet“, heißt es aus dem Frauengesundheitszentrum mit dem Team rund um Direktorin Isabel Laczkovich, das traditionell keine Zahlen veröffentlicht. Man dürfte aber nicht sehr falsch liegen, wenn man an die 18.000 Nächtigungen annimmt.

Der Trend, Urlaube in Österreich zu verbringen, sei auch in Gars ungebrochen stark gewesen. „Das Haus konnte 2022 etwa bei den Kuren wie Detox oder F. X. Mayr die Auslastung um fast 45 % steigern.“ Die permanent gute Auslastung, besonders in den Herbstmonaten, habe für einen weiteren Anstieg der Mitarbeiteranzahl gesorgt. Aktuell würden fünf Lehrlinge ausgebildet. Die la-pura-Mitarbeiter kommen zu 80 % aus Niederösterreich, 44 % wiederum aus dem Bezirk Horn.

2022 bisher bestes Jahr für das „Smart Motel“

Gottfried Stark, Smart Hotel: „Bestes Jahr seit Bestehen.“ Foto: Rupert Kornell

„Wir sind sehr zufrieden“, bilanziert Gottfried Stark, Besitzer des Smart-Hotels, angesichts von rund 6.200 Nächtigungen, dem bislang besten Wert, nachdem man im Jahr davor etwas unter 5.000 gezählt hat. „Wir sind wieder in der Zeit vor der Pandemie angekommen.“ Die ersten Monate seien traditionell schwach, aber ab Mai sei man sehr gut gebucht gewesen. „Erfreulich war auch der Dezember. Da hat man gespürt, dass viele Firmen über Weihnachten zugesperrt hatten und die Mitarbeiter die Zeit für Ausflüge genützt haben.“ In den ersten Wochen dieses Jahres habe er außerdem wieder viele Handwerker beherbergt. „Und die wärmeren Monate sind schon wieder stark nachgefragt bei Kurzurlaubern und Hochzeitsgästen.“

Auch die Pfadfinder profitierten von Öffnung

Rudi Mück, Pfadfinder-Obmann: „Doppelt so viele Gäste wie 2021.“ Foto: Rupert Kornell

Über knapp 1.700 Nächtigungen, das sind fast doppelt so viele wie 2021, kann sich Pfadfinder-Obmann Rudi Mück freuen: „Wir haben Gruppen aus Wien, St. Pölten, Krems, Orth, Hinterbrühl, Hirschstetten, ja sogar aus der Ukraine im Scout-Camp beherbergt.“

Steigerungen gab es auch bei den kleineren gewerblichen sowie bei den Privatvermietern. Neu eingestiegen ist im Vorjahr das working space mit der Vermietung von Räumlichkeiten im alten Kloster.

Keine Nachrichten aus Horn mehr verpassen? Mit dem NÖN-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden

Danke für dein Interesse an NÖN.at. Bleib mit unserem Newsletter immer auf dem Laufenden.

Jetzt gratis abonnieren und Top-Storys und Aktionen alle 2 Wochen direkt ins Postfach erhalten.