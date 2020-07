Als Top-Exponat erwies sich der Dreiräder Peel P.50, Baujahr 1963, das kleinste Auto der Welt, von dem nur 47 Exemplare hergestellt wurden. Diese Seltenheit aus Großbritannien wurde mit sensationellen 85.100 Euro honoriert, sein großer Bruder Peel Trident erreichte 66.700 Euro. Mit 36.800 Euro für den 1954er Messerschmidt KR 175 setzte sich ein Saalbieter gegen zahlreiche Interessenten an den Telefonen durch.

Sämtliche Puch-Modelle wurden ebenfalls weit über die Erwartungen gesteigert, so etwa der 1958 Steyr Puch 500 Modell Fiat für 32.200 Euro, ein BMW 600 für 35.650 Euro. Eine schwarz-weiße 1956 Josef Walter & Co. Colibri‘54 war ein Highlight bei den Zweirädern und ging für 8.970 Euro in seine neue Heimat USA.