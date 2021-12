Im Gespräch mit Christian Riener: „Braucht einen langen Atem“

Christian Riener ist am Sonntag nach Mali aufgebrochen. Der Hötzelsdorfer ist ein wichtiger Teil der Trainingsmission der Europäischen Union, an der 1.000 Soldaten aus 26 Nationen beteiligt sind. Der Brigadier wird sie durch die Mission führen: Er übernimmt am 21. Dezember vom deutschen Brigadiergeneral für sechs Monate das Kommando. Und darüber spricht er mit der NÖN nur wenige Tage vor seiner Abreise.

Über die Vorbereitungsphase

Eineinhalb Jahre dauerte die Vorlaufzeit für Riener: Die Vorbereitungen intensivierten sich, je näher der Abreisetag rückte. „Man beschäftigt sich mit dem Raum, macht sich wieder in der französischen Sprache fit.“ Er besuchte die Region, holte sich Informationen in Brüssel, Berlin, Potsdam und Paris. „Ganz wesentlich“ war Christian Habersatter, der 2019 das Kommando über die Mission übernommen hatte. Rieners 30-jähriger Sohn flog damals ebenso nach Mali.

Handverlesene Elitesoldaten werden für den Einsatz gewählt: „Sie sind alle einsatzerfahren und wirklich auf ihrem Fachgebiet spezialisiert.“ Und sie erhalten eine Zusatz-Ausbildung. „Jeder Soldat, vom jüngsten bis zu mir, muss eine militärische Einsatzvorbereitung durchlaufen, nicht nur militärische Fächer.“ Zum Beispiel wird auch das Verhalten bei einem Anschlag vertieft oder über gesundheitliche Gefahren von Malaria bis zum Skorpion-Stich vermittelt. Und: „Nachdem die Bedrohungsstufe und die Sicherheitslage schlecht sind, muss man sich auf alle Eventualitäten vorbereiten – bis hin zum scharfen Schuss.“

Über die Bedrohungsstufe

„Man darf nichts Schönreden: Die Sicherheitslage ist schlecht. Aber wir sind gut ausgebildet“, sagt der 54-Jährige. „Es gibt eine latente Gefahr, die man nicht unterschätzen darf, aber auch nicht überbewerten. Passieren kann auch in Wien etwas.“ Man müsse professionell urteilen und dementsprechende Maßnahmen setzen.

Oberste Priorität habe ganz klar die Sicherheit der Soldaten. „Jede Bewegung und Aktivität unterliegt einer Lagebeurteilung“, erläutert er. Man müsse etwa das Risiko einschätzen, ob die Reise zwischen den vier Ausbildungsorten Bamako, Koulikoro, Mopti und Gao über den Landweg möglich ist. „Ist es zu gefährlich, verlegen wir auf Hubschrauber und Lufttransportmittel.“

Riener betont: „Wichtig ist, dass man überhaupt etwas macht. Die Lösung ist nicht, die Aktivität einzustellen, abzuziehen und die Flinte ins Korn zu werfen, weil es unter Umständen zu gefährlich ist. Ganz im Gegenteil.“

Über den Extremismus

„Die Menschen vor Ort haben mit dem religiösen Extremismus überhaupt nichts am Hut“, schildert Riener. Das könne sich ändern, wenn sie unter Druck gesetzt werden oder die Hoffnung verlieren. 50 Prozent der Bevölkerung ist unter 15 Jahre alt: „Die Jungen haben keine Arbeit, keine Zukunft, keine Hoffnung“, verdeutlicht er. „Darum ist die einzige Lösung, dass man den Raum so stabilisiert, dass sie eine Perspektive sehen und nicht zur Flucht gezwungen werden.“

Wenn in Mali etwas nicht funktioniere, könne man nicht einfach weglaufen. „Vielleicht ändern wir die Methoden, vielleicht werden wir dann effektiver. Wir dürfen aber das Ziel nicht aus den Augen verlieren.“

Über den Inhalt der Mission

Die „EUTM Mali“, so die Kurzbezeichnung, beteiligt sich nicht an Kampfeinsätzen, sondern umfasst drei Säulen: Ausbildungs-, Beratungs- und Bildungsauftrag. „Wir beraten den malitischen Generalstab und höchste militärische Funktionäre und Kommandaten und klären Soldaten in Taktik und Gefechtstechnik auf“, führt der Brigadier aus. „Wir vermitteln nicht nur militärische Inhalte, sondern auch den Schutz von Frauen und Kindern, die Gleichstellung, Gleichbehandlung und das humanitäre Völkerrecht.“

Aufgezwungen werde aber nichts. Die Mission stellt Angebote, gehe auf Bedürfnisse ein, aber nimmt keine Entscheidungen ab. Großes Ziel: Hilfe zur Selbsthilfe. „Das Ganze braucht einen langen Atem, das ist morgen nicht vorbei“, so Riener. Dies sei mit dem seit 1991 laufenden Balkan-Einsatz vergleichbar. „Wir sind nach wie vor dort und das ist wichtig.“

Über den multinationalen Charakter des Einsatzes

26 Länder sind in der Trainingsmission vertreten, die meisten Soldaten stellt Spanien vor Tschechien und Deutschland. Eine Herausforderung? „Da ist das Schöne am Militärischen, dass es da überhaupt keine Probleme gibt, weil im Grunde genommen alle gleich ausgebildet sind und man sich aus anderen Einsätzen kennt, teilweise auch persönlich. Die multinationale Einsatzführung funktioniert“, betont Riener. Die gemeinsame Sprache ist Englisch, direkt in Afrika auch Französisch. Bambara war Teil der Ausbildung, um „im Zuge der Höflichkeit und der gezeigten Wertschätzung“ mit den Einheimischen kommunizieren zu können.

Über die Willkommenskultur

Mali hat 2012 die EU um Unterstützung ersucht, das ist die Triebfeder des Einsatzes. Ist die Hilfe dennoch willkommen? „Wenn Sie mir die Frage in sechs Monaten stellen, werde ich sie wahrscheinlich authentischer beantworten können“, vermutet der Hötzelsdorfer. „Aber ich habe den Eindruck, dass die Unterstützung sehr willkommen ist.“ Die Frage, die er sich viel eher stelle, ist, wie Mali am besten von der Mission profitieren könne.

Was darf in seinem Gepäck nicht fehlen?

Riener überlegt. „Einige wenige Bücher, unter anderem das Neue Testament.“