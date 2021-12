Mali: Wo Christian Riener im Einsatz ist

„Afrika ist eine Thematik, die uns fernliegt. Man muss sich damit beschäftigen“, erklärt Christian Riener, der im Dezember das Kommando der multinationalen Trainingsmission der EU übernimmt – und zwar in Mali.

Die Nation ist Teil der Sahelzone in Westafrika, hat fast 20 Millionen Einwohner, die Hauptstadt Bamako ist 4.500 Kilometer von Wien entfernt. Die Sahelzone umfasst die „5G“, also auch die Länder Mauretanien, Niger, Tschad und Burkina Faso. Die Probleme in Mali liegen in dem religiösen Extremismus, der wirtschaftlich schlechte Lage und den Auswirkung des Klimawandels. Die Wüste Sahara liegt nördlich der „5G“, dehnt sich allerdings gerade in südlicher Richtung aus. „Das betrifft nicht nur Ackerbauern, sondern auch die Nomaden und Viehzüchter.“

Dazu komme die unsichere politische Situation: „Mali hat momentan eine Regierung, die sich emporgeputscht hat.“ Unterstützt Österreich mit der Trainingsmission eine Putschregierung? Eine Frage, die Riener im NÖN-Gespräch selbst aufwirft, aus der Erfahrung vergangener Interviews heraus. Seine Antwort: „Nein, wir haben ein ganz klares Mandat. Alles andere ist eine politische Frage“, erklärt er. „Die internationale Gemeinschaft muss aber darauf pochen, dass demokratische Wahlen stattfinden.“ Diese sind 2022 geplant.

„Österreich ist im Sinne der internationalen Solidarität in Mali, als neutrales Land und EU-Mitglied“, führt der Brigadier aus. „Es gibt andere Nationen, die massive wirtschaftliche Gründe haben, warum sie dort sind. Das kann man uns nicht vorwerfen“, verweist er auf den „wirklich extrem guten“ Ministerratsbeschluss, worauf der Einsatz fußt. „Wir sind natürlich daran interessiert, dass die Lage stabil ist, damit die Probleme nicht nach Europa kommen.“ Riener zählt auf: illegale Migration, Menschenhandel und Drogenhandel. Man müsse vor Ort die Probleme bekämpfen und somit für Stabilität in Europa sorgen.