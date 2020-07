„Das Arbeitsplatz-Barometer zeigt derzeit nach oben“, freut sich AMS Horn-Chef Ferdinand Schopp, schränkt aber ein: Wir müssen aber leider davon ausgehen, dass uns die Corona-Krise und ihre Folgen noch länger begleiten werden.“ Dem guten Branchenmix der Horner Wirtschaft sei es zu verdanken, dass der Anstieg der Arbeitslosigkeit im niederösterreichischen Vergleich noch am geringsten ausfällt.

„Rasches Agieren ist nun – mehr denn je – wichtig, um wieder ins Erwerbsleben zu gelangen. Je länger die Arbeitslosigkeit dauert, umso schwieriger wird es, wieder Tritt zu fassen“, weiß Schopp. Das Team des AMS Horn hat sehr rasch die Vermittlungsdrehscheibe auf Hochtouren gebracht. So wurden im Juni mehr Vermittlungsvorschläge, nämlich 1.200, an Jobsuchende als im gleichen Zeitraum des Vorjahres gemacht. Im April 2020 waren es nur etwa 500 …

Auf der Suche nach Arbeitskräften ist man zum Beispiel bei der Bäckerei und Kurkonditorei Ehrenberger in Gars. Dort hat sich in der Corona-Zeit die Zahl der Mitarbeiter von 37 auf 25 verringert, das „Loch“ wieder aufzufüllen ist man gemeinsam mit dem AMS bemüht. Etliche zum überwiegenden Teil qualifizierte Arbeitskräfte in der Bäckerei etwa als Ofenarbeiter oder Mischer werden dringend gesucht, dazu auch Mitarbeiter im Büro, im Service, im Verkauf oder als Reinigungskräfte.

Alle Mitarbeiter sind wieder voll beschäftigt

„65 Prozent Umsatzeinbußen haben wir in den letzten Monaten zu verzeichnen gehabt“, berichten Manuela und Johann Ehrenberger, der als Landesinnungsmeister der Lebensmittelgewerbe – und seit kurzem wiedergewählter Bundesinnungsmeister-Stellvertreter – auf ähnliche Verluste bei seinen Berufskollegen verweist. Grund dafür seien in ihrem Betrieb der Wegfall der Lieferungen an Schulen, Hotels, Heurige und Gasthäuser gewesen. „Speziell der Weg nach Wien, wo wir mit zwei Autos gefahren sind, lohnt sich nicht mehr, das Geschäft ist kein Geschäft mehr.“ Außer es würden mehr Betriebe aufsperren und die Konsumenten diese dann auch frequentieren.

Der Großteil der Mitarbeiter war in den vergangenen Wochen und Monaten in Kurzarbeit, jetzt sind aber wieder alle voll beschäftigt, unter anderem auch um den Wegfall der Arbeitskräfte, die in anderen Branchen ihr Glück versuchen wollen, wettzumachen. Denn ein Aufwärtstrend ist unverkennbar. So mancher Bewerber hat allerdings falsche Vorstellungen, andererseits sei einer sogar über viele Kilometer mit dem Rad zum Gespräch angereist. Das sei ein Beweis, dass er es mit seiner Bewerbung Ernst nehme.

„Regionalität ist Gästen ein wichtiges Anliegen!“

„Wir können vor allem beim Verkaufsgeschäft in der Bäckerei nicht klagen, da läuft es sehr gut, und wir haben viele neue Kunden gewinnen können, weil wir zu Zeiten des Lockdowns auch geöffnet hatten“, blicken Manuela und Johann Ehrenberger einigermaßen zuversichtlich in die Zukunft. „Nur Restaurantbesuche wollen sich die Leute noch nicht so recht leisten, aber da haben wir mit unseren Menüs in der Corona-Zeit punkten können. Und so manche Kunden holen sich diese nach wie vor.“ In der Bäckerei und im Restaurant, wo man nun vor allem auf Touristen an den Wochenenden hofft, will man mit noch mehr Regionalität punkten. „Das ist den Gästen ein wichtiges Anliegen.“

Steigende Zahlen bei den Stellenbesetzungen

In den letzten beiden Monaten haben 374 Personen ihre Vormerkungen beim AMS mit einer Arbeitsaufnahme beendet, das sind mehr als doppelt so viele als im Vergleich mit dem Vorjahr. Steigend sind auch die Stellenbesetzungen – das waren im Juni mit 63 um 76

% mehr als im Mai. Für diese guten Zahlen mitverantwortlich ist auch das attraktive Stellenangebot: die meisten gab es im Bau (68), Handel (39) sowie Beherbergung und Gastronomie (24).

Neben intensiver Vermittlungsarbeit für Jobsuchende setzt das AMS alles daran, möglichst viele Arbeitsplätze mit Hilfe der Kurzarbeitsbeihilfe zu sichern. Seit Beginn des Lockdowns hat das AMS NÖ 442 Anträge für diese Beihilfe von Horner Unternehmen für 3.765 Arbeitnehmer, die in den letzten drei Monaten in Kurzarbeit waren oder sind, bearbeitet, 6,1 Millionen Euro wurden an Horner Betriebe ausbezahlt.