Explodierende Spritkosten - viele Faktoren spielen dabei eine Rolle

Thomas Traxler, Geschäftsführer der Franz Eigl GmbH, berichtet: "Wir erkennen noch kein signifikant geändertes Tankverhalten der PKW Kunden, noch sehen wir einen nennenswerten Rückgang beim Treibstoffkonsum. Auch der Premium Diesel wird von vielen Kunden wegen der hervorragenden technischen Eigenschaften des Treibstoffes ganz bewusst gewählt. Was wir sehr wohl bemerken ist, dass sich immer mehr Kunden nach Tankrabatten erkundigen um zumindest den Preis etwas zu reduzieren. Unsere Stromkunden tanken in Kombination mit unserer Tankkarte automatisch um 3 Cent/Liter günstiger. In der Tankstellenwelt ist das ein ungewöhnlich großer Preisnachlass.“

Traxler zu den Fragen der Kunden: „Kunden fragen uns wie es sein kann, dass einmal volltanken früher 50 Euro kostete und jetzt 70 Euro. In Zeiten von hoher Inflation spürt man jeden Euro. Im Gespräch merkt man, dass viele der Kunden gar nicht wissen, dass aufgrund der heuer neuen Kraftstoffverordnung zusätzlich zur Mineralölsteuer noch andere neue Kostenkomponenten im Preis einkalkuliert werden müssen. Etwa die Bepreisung von CO2 und anderen Treibhausgasemissionen.“

Seine Einschätzung für die nächsten 6 Monate: „Eine Prognose ist leider sehr schwierig. Krisen wie der Angriff der Hamas auf Israel haben - wenn auch nur kurzfristig - meist eine preiserhöhende Wirkung. 2024 ist eine weitere Erhöhung der CO2-Steuer sowie der Ausgleichsabgabe für Treibhausgasemissionen (lt. Kraftstoffverordnung) geplant. Das führt wieder zu einer Preiserhöhung.“

Der Kommandant der FF Horn, Sascha Drlo, nimmt zu dem Thema Stellung: „Die hohen Treibstoffkosten sind für uns natürlich zu einem hohen finanziellen Mehraufwand geworden. Die Einnahmen der Feuerwehr bleiben im Gegenteil dazu stabil. Wenn man rechnet, dass in ein Wechselladefahrzeug ca. 450 Liter Diesel passen, kostet zur Zeit einmal Volltanken 832,50 Euro. Im Jahr 2020 kostet dieselbe Menge Diesel 477 Euro! Bei einem Fuhrpark von 13 Fahrzeugen kann man sich ausrechnen, welcher finanzielle Aufwand da zusammenkommt.“

Ein Wechsel auf alternative Einsatzfahrzeuge ist nicht möglich. „Eine Umstellung der Fahrzeuge auf erneuerbare Energie wäre finanziell auf keinen Fall möglich, und ist meiner Meinung nach zu unsicher“, hält Drlo fest. In naher Zukunft rechnet er nicht mit einer Preissenkung.

Ähnlich ist es beim Roten Kreuz. Sonja Kellner, Pressesprecherin des Roten Kreuz NÖ, meint dazu: „Wir benötigen in NÖ pro Monat etwa 300.000 Liter Diesel. Da macht sich auch eine kleine Preiserhöhung sofort bemerkbar. Aber, wir sind da, um zu helfen, um Menschen in Not zu retten und ins Krankenhaus zu bringen. Ohne Wenn und Aber. Wir können nicht auf dem Weg zum Krankenhaus einfach stehenbleiben, weil wir uns die Tankfüllung nicht mehr leisten können. Es ist unsere Aufgabe, Menschen zu versorgen und ihnen zu helfen – auch wenn die äußeren Umstände herausfordernd sind.“

Bezüglich E-Mobilität ergänzt Kellner: „Im Rettungsdienst gibt es aktuell noch keine Verfügbarkeiten bei den Fahrzeugen, in anderen Leistungsbereichen wurden Erprobungen durchgeführt. Wir sind dazu im regen Austausch mit anderen Landesverbänden. Es gibt generelle Überlegungen, allerdings muss das Rote Kreuz auch beispielsweise im Blackout-Fall im Einsatz bleiben, das muss bei der Planung berücksichtigt werden.“

Robert Döberl, Tankstellenleiter in Drosendorf, berichtet: „Derzeit bemerke ich keinen nennenswerten Rückgang bei den Tankkunden. Das hat natürlich auch mit der etwas abgeschiedenen Lage und der Infrastruktur zu tun. Das Tankverhalten hat sich nicht geändert. Jene, die auf Premiumdiesel schwören, tanken ihn weiter.“ Er bemerkt eine gewisse Resignation bei den Kunden. „Der Preis von 1,70 Euro pro Liter gilt jetzt schon als normaler Preis.“

Die Grenznähe ist ebenfalls kein Kriterium. „Die Preisunterschiede, die es vor 15 Jahren noch gab, gibt es heute nicht mehr. Teilweise tanken tschechische Lenker bei mir“, führt Döberl aus.

Tankstellen dürfen einmal täglich (mittags) die Preise erhöhen. „Ich mache bei den täglich erlaubten Preiserhöhungen nicht mit, sondern halte den Preis stabil. Das ist in meinen Augen fairer.“ Für die nächsten drei Monate erwartet Döberl eher stabile oder höhere Preise, keinesfalls allerdings eine Preissenkung.

Mika Wendl, Juniorchef der Goldberger Transport GmbH in Eggenburg, berichtet: „Unser Fuhrpark umfasst 35 Fahrzeuge - 30 LKW und 5 PKW. Wir sind zu 98 Prozent innerhalb Österreichs unterwegs. Normalerweise beträgt der Anteil der Treibstoffkosten an den Gesamtkosten etwa 20 Prozent. Durch die hohen Spritpreise ist der Anteil auf 25 Prozent gestiegen.“ Die Maßnahmen, die das Unternehmen setzen kann, um die explodierenden Treibstoffkosten in den Griff zu bekommen, sind eingeschränkt. „Eine effiziente Routenplanung ist in dem Geschäft essentiell. Das machen wir von Beginn an.“

Steigen die Preise extrem an, werden die Kosten anteilsmäßig an die Kunden weitergegeben. „Bei unseren wichtigsten Großkunden ist schon seit einigen Jahren eine Treibstoffklausel im Vertrag enthalten. Damit hat auch der Kunde eine bessere Planbarkeit. Diese Klausel haben wir nun bei weiteren Kunden vertraglich festgehalten“, hält Wendl fest.

Am Firmengelände befindet sich eine eigene Tankstelle, die öffentlich genutzt werden kann. „Wir kaufen den Treibstoff zu Großhandelspreisen ein und nutzen den Spritpreisrechner zum Preisvergleich.“ Eine Prognose ist derzeit kaum möglich. „Ich erwarte keinen größeren Preisnachlass in den nächsten Monaten sondern gehe eher von weiteren Erhöhungen aus. Die Krisensituationen im Nahen Osten haben immer Einfluss auf die Treibstoffpreise“, schließt Wendl ab.