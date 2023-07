Neue Technologien im Einsatz für Boden und Natur im Bezirk Horn

Lange Trockenperioden, rege Bautätigkeit und der immer präsente Klimawandel rücken ein Thema in den Mittelpunkt des Interesses: die Bodenversiegelung. Wie wird damit umgegangen? Welche Lösungsansäze gibt es im regionalen Raum?

Ein erstes Problem sieht Bezirksbauernkammer-Obmann Herbert Hofer in der unterschiedlichen Beurteilung von Netto- und Brutto-Versiegelung, denn auch ein Baugrundstück wird nicht zur Gänze „versiegelt“, es bleibt ein beträchtlicher Teil zur Gartennutzung frei, auf dem Wasser in den Boden eindringen kann.

„Wenn natürlich der Boden der Landwirtschaft entzogen wird, Beton oder Asphalt das Versickern von Regenwasser verhindern, dann kommen schon große Probleme auf uns zu“, so Hofer. Er verweist auf ein positives Projekt in Rumänien, bei dem rund 280.000 Hektar landwirtschaftliche Fläche intensiv mit Wasser bewirtschaftet werden. „Dort sieht man, wie es gehen kann, wenn man sich Gedanken über unsere Zukunft macht!“

Eigenverantwortung ist gefragt

Hofer sieht die Herausforderung nicht nur im Klimawandel. Vor allem sei Eigenverantwortung gefragt, auch im Hinblick auf die beschränkt vorhandene Bodenfläche: „Je mehr Flächen für andere Aktivitäten genutzt werden, sei es für Freizeitanlagen etc., umso weniger bleibt für die Landwirtschaft. Hier lastet dann wiederum der Druck, mehr produzieren zu müssen. Das ist eine Entwicklung, die für uns alle nicht gesund sein kann“, mahnt Hofer.

Wie sich die Bodenversiegelung auf den Grundwasserspiegel auswirkt, könne man nicht pauschal sagen. „Es gibt vor allem bei den einzelnen Bundesländer, aber auch in den Regionen, oft enorme Unterschiede“, erklärt Hofer und weist auf einen positiven Punkt hin: „Das Thema ist zumindest auch in der Landespolitik bereits angekommen und wird in diversen Ausschüssen und Arbeitsgruppen behandelt.“ Er selbst hat eine Studie bei der BOKU Wien in Auftrag gegeben, die sich mit der Thematik und deren Auswirkungen auf den Bezirk Horn beschäftigt. Das Ergebnis wird im Herbst erwartet.

„Schwammstadt“ rettet Bäume im Stadtgebiet

Das Thema Oberflächenversiegelung ist auch in Gemeinden mit großem Wachstum eines der Hauptthemen. Ein positives Beispiel ist hier sicherlich die Gemeinde Eggenburg, wo vor rund drei Jahren mit dem „Schwammstadtprinzip“ begonnen wurde, den Baumbestand im innerstädtischen Bereich zu retten. Der Baum wird im Rahmen eines Uni-Projektes auch beobachtet und seine Entwicklung dokumentiert.

„Ein spezielles Substrat und Granulat hält das Wasser besser in den Wurzeln und sorgt dafür, dass es nicht gleich abläuft. Dafür wird das Regenwasser auch aus den umliegenden Objekten eingeleitet“, erklärt Bürgermeiser Georg Gilli. Auch entlang der Friedhofsmauer wurden acht Bäume mit dieser Methode gepflanzt.

Ein Umdenken ortet Gilli auch beim privaten Hausbau. Hier werde bereits sehr darauf geachtet, dass die Versickerung auf Eigengrund möglich ist oder Regenzisternen errichtet werden. Das gilt selbstverständlich auch für den öffentlichen Wohnbau.

Unabhängig von der Kostenfrage gibt es eine Vielzahl an Möglichkeiten, auch auf öffentlichen Flächen Regenwasser nicht in ein Kanalsystem abzuleiten. Manche dieser Systeme stoßen bei der Bevölkerung jedoch nur bedingt auf Akzeptanz. „In den Siedlungsgebieten besteht die Bevölkerung zum Teil auf asphaltierten Gehsteigen, auch wenn eine andere Lösung klimafreundlicher wäre.“

„Bäche sind oft nur noch Rinnsal“

Sinkendes Grundwasser und ein hohes Risiko für Brände stellt auch die Freiwilligen Feuerwehren immer wieder vor neue Herausforderungen. Bezirks-Feuerwehrkommandant Christian Angerer sieht zwar noch keine akute Notsituation, da die Feuerwehren durch das Hydrantensystem sehr gut auf Einsätze vorbereitet sind. „Wenn wir bei einem Brandfall auf natürliche Entnahmestellen wie Bäche angewiesen sind, dann sieht die Lage schon etwas kritischer aus. Denn oft ist das, was früher einmal ein Bach war, nur noch ein kleines Rinnsal!“