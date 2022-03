Eine Vorlage für die Bienen aus Neukirchen

Zwei Bienenstöcke erwarb Werner Dintl 2012 als Hobby und aus Interesse an der Imkerei. 2017 hat der gelernte Bäcker sein Hobby zum Beruf gemacht. Der Erwerbsimker verfügt mittlerweile über 300 Bienenstöcke, die an 16 Standorten im Umkreis von etwa zehn Kilometern rund um seinen Heimatort platziert sind. Er ist damit einer von an die 5.000 Imkern in Niederösterreich. Als neuen Geschäftszweig steigt er nun in die Produktion von Mittelwänden ein.

„Bei einer Mittelwand handelt es sich um eine Bienenwachsplatte. Diese Platten sind eine Vorlage für den Zellenbau, in die Bienen Honig und Pollen lagern und die Königin ihre Brut ablegt“, erklärt Dintl. Bei der Produktion dieser Mittelwände – sein Eigenbedarf liegt bei rund 3.000 Stück pro Jahr – legt er besonderen Wert darauf, dass Wachs aus dem eigenen Betrieb verwendet wird – als einziger Betrieb in ganz Niederösterreich. Das Wachs muss vollkommen rückstandsfrei sein. Die Wachsblöcke werden dafür geschmolzen und mittels einer Dosiervorrichtung auf Rollen gepresst. Durch Schneiden entstehen dann die Wabenplatten, die wiederum in die Holzrahmen eingelötet werden. „Voraussichtlich ab kommendem Herbst werden wir die Herstellung solcher Mittelwände auch für andere Imker anbieten können.“

„Wir erzeugen Frühlingsblüten- und Sommerblütenhonig, allerdings keinen reinen Sortenhonig“, erklärt der Imker. Das Ausschwärmen der Bienen beginnt in den Monaten März/April. Aktuell sind die Insekten aufgrund der Temperaturen noch in Winterruhe. Die regelmäßige Kontrolle der Stöcke gehört jedoch auch im Winter zu Dintls Aufgaben. Besonders intensiv ist die Arbeit während der Schwarmzeit, die etwa bis Ende Juli dauert, jeweils sieben bis zehn Tage.

Genuss-Oase mit über 400 Produkten

Um seine Produkte einem breiten Kundenkreis präsentieren zu können, setzt Werner Dintl nun auf ein weiteres Standbein und eröffnete die „Genuss-Oase“ in Neukirchen. Hier werden neben seinen eigenen Produkten auch die Erzeugnisse von rund 30 Landwirten aus der Region angeboten. Die Genuss-Auswahl ist groß und so kann man von Honig, Brot, Säften und Gemüse, Popcorn oder Tee und Tofu bis hin zu kleinen Deko- oder Geschenkartikeln alles hier erwerben. Das Sortiment zählt rund 400 Waren. Die Genuss-Oase hat täglich von 6 bis 22 Uhr geöffnet. „Diese Einkaufsmöglichkeit wird von der Ortsbevölkerung sehr gut angenommen. Vor allem seit der Corona-Pandemie ist diese Art des Einkaufens für viele Menschen eine attraktive Alternative“, freut sich Dintl über den sich abzeichnenden Erfolg und berichtet über die nächsten Projekte, die er ins Auge gefasst hat.

Zukunftsprojekt: Schule am Bauernhof

Im Rahmen der Initiative „Schule am Bauernhof“ möchte er dazu beitragen, dass die Kinder mehr über die Herkunft der Lebensmittel lernen. „Ich möchte den Kindern einen Einblick in die Imkerwelt geben. Sie werden erfahren wie der Honig von der Blume in den Honigtopf kommt und dürfen ihr eigenes Honigglas abfüllen.“

Außerdem soll in der Genuss-Oase ein Schleuder- und Lagerraum entstehen. „Doch der ist im Moment noch Baustelle“, macht sich Dintl – genauso emsig wie eine seiner zahlreichen Bienen – ans Werk.

Keine Nachrichten aus Horn mehr verpassen? Mit dem NÖN-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden