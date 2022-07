1.800 Euro für Ukraine übergeben

Das gesamte Berufsbildende Schulzentrum (BBSZ) Horn unterstützt Kriegsopfer in der Ukraine. Beim Spendenbuffet wurden 1.787,13 Euro gesammelt, die dem Österreichische Jugendrotkreuz (ÖJRK) übergeben wurden.

Was möglich ist, wenn man gemeinsam ein Ziel verfolgt, hat das BBSZ Horn eindrucksvoll bewiesen. An vier Vormittagen fanden in den letzten beiden Monaten schulübergreifende Buffets statt, die von den zweiten bis vierten Jahrgängen aus Höherer Lehranstalt für wirtschaftliche Berufe und Handelsakademie ausgerichtet wurden. Überdies gab es ein Buffet, das von den Lehrern beider Schulen vorbereitet wurde. Das große Bedürfnis, den vom Krieg betroffenen Menschen in der Ukraine zu helfen und sich nicht tatenlos an die schrecklichen Meldungen zu gewöhnen, hatte diese Initiative ins Leben gerufen und ist zu einem großen Erfolg geworden.

Dass die Schüler ganz nebenbei wesentliche Fähigkeiten unter Beweis stellen konnten, ist ein zusätzlicher Gewinn. So durften HAK-Schüler den HLW-Küchenbereich kennenlernen und HLW-Schüler gemeinsam mit der Partnerschule die Werbung für die Buffets ausarbeiten. Die Zusammenarbeit zwischen den Schultypen funktionierte ausgezeichnet, auch wenn sich die Jugendlichen zuvor nur flüchtig gekannt hatten.

Der Erlös wurde Jugendrotkreuz-Bezirksleiterin Beatrix Hengstberger in der Schule übergeben. Das ÖJRK leistet humanitäre wie medizinische Hilfe in Kriegsgebieten und kann mit dieser Spende Menschen in der Ukraine unterstützen.

Keine Nachrichten aus Horn mehr verpassen? Mit dem NÖN-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden

Danke für dein Interesse an NÖN.at. Bleib mit unserem Newsletter immer auf dem Laufenden.

Jetzt gratis abonnieren und Top-Storys und Aktionen alle 2 Wochen direkt ins Postfach erhalten.