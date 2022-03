1. Waldviertler Lymphtreff: Kampf gegen Lymphödem

Der Mühlfelder Hubert Schleritzko gilt als Vorreiter im Kampf gegen das Lymphödem. Um hinsichtlich Bekämpfung dieser „Krankheit des Abwasserkanals des Körpers“, wie Schleritzko sagt, mehr Menschen in der Region helfen zu können, will er jetzt gemeinsam mit dem Karlsteiner Wahlarzt und Lymph-Spezialisten Christoph Döller ein waldviertelweites Netzwerk dazu aufbauen.

Der Startschuss zu diesem Netzwerk erfolgt am 4. März im Vereinshaus in Horn mit dem „1. Waldviertler Lymphtreff“. In das Netzwerk eingebunden werden sollen in Zusammenarbeit mit den Landeskliniken neben Döller und Schleritzko als Versorger im Bereich Kompressionsstrümpfe und -bandagen auch weitere Ärzte und Therapeuten sowie die Patienten. In diesem Netzwerk sollen die Betroffenen mit der komplexen physikalischen Entstauungstherapie behandelt werden.

Diese Methode zur Behandlung von Lymphödemen besteht aus fünf Säulen. Bei konsequenter Durchführung kann damit eine Linderung der Beschwerden oder Beschwerdefreiheit erreicht werden. Außerdem sollen auch Selbsthilfegruppen zum Erfahrungsaustausch für Betroffene ins Leben gerufen werden. Diese Treffs wolle man zunächst in Horn etablieren, stehen aber allen Betroffenen aus dem Waldviertel offen.

Brust-Prothetik: Neues Angebot ab dem Sommer

Neben der Lymph-Versorgung bietet Schleritzko ab dem Sommer auch Brust-Prothetik in seiner Praxis in Mühlfeld an. Hier soll ein Kompetenzzentrum für die beiden Bereiche entstehen.

Beginn des „1. Waldviertler Lymphtreffs“ ist um 16 Uhr (Einlass: 15 Uhr) mit einer Reihe an Vorträgen zum Thema. Anmeldungen sind unter ortho@schleritzko.at oder 0660/6251258 erforderlich.

