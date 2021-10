Vor zehn Jahren wurde die the.ke von Gilbert Zinsler am Hauptplatz in Horn als lokales Fachgeschäft für Tee gegründet. Seitdem wurde das Sortiment beständig erweitert und umfasst heute neben verschiedensten Teespezialitäten vor allem regionale Bio-Produkte: Vom Bio-Mehl bis zum Brot, Teigwaren und Gewürze von lokalen Produzenten, von hochwertigen Ölen bis zur Naturkosmetik, ebenfalls Waldviertler Milch und Schafmilch-Joghurt. Geschenke, Räucherwaren, Bio-Reinigungsmittel und vieles mehr machen das Geschäft zu einem lokalen Nahversorger, der nach zehn Jahren vom Hauptplatz in Horn nicht mehr wegzudenken ist. Therapieräume oberhalb des Geschäfts ergänzen das Sortiment, das einem ganzheitlichen Gesundheitsbegriff verpflichtet ist. Das Motto „einfach-natürlich-schön-gesund“ spiegelt das laut Zinsler wider.

Mit dem Team der the.ke feierte auch Bürgermeister Jürgen Maier. Er und die Gäste der Geburtstagsfeier betonten den Stellenwert von hochwertigen Geschäften, wie der the.ke für die Innenstadt von Horn. Bei der Feier wurde unter anderem mit Cider von Eva Riegl zu Brot von Fritz Potocnik und Aufstrichen von Grossauer angestoßen. Alles dies gibt es in der the.ke, nicht nur an diesem Festtag, sondern laufend zu kaufen.

Da in Corona-Zeiten nicht alle Kunden an einem Abend im Geschäft feiern konnten, gibt es in der the.ke bis 8. Oktober zwei Geburtstags-Wochen mit täglich wechselnden Angeboten, Verkostungen und Beratungstagen.