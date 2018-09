„Tat.Ort Jugend“ hieß es am Schwerpunktwochenende der Landjugend des Bezirks Horn, bei dem sich die jungen Menschen freiwillig in gemeinnützigen Projekten für den ländlichen Raum und die Menschen, die dort leben, engagieren.

Ziel der Landjugend des Bezirks war die Tageseinrichtung Horn in der Lazarethgasse. Die geplante Gartenanlage, 1.344 m² auf der gegenüberliegenden Straßenseite, sollte geebnet und für die Errichtung von Gemüse- und Pflanzenbeete aufbereitet werden, Kompostboxen sollten montiert und aufgestellt, das Müll- und Werkzeughaus mit Holz verkleidet, eine Alu-Tür eingebaut und die Außenfassade mit einem Namensschild versehen werden. 20 Jugendliche aus den Sprengeln St. Marein, Röhrenbach, Altenburg, Pernegg und Rothweinsdorf waren ehrenamtlich im Einsatz, um alles planmäßig umzusetzen.

"Pflanzgarten" wird 2019 umgesetzt

„Es ist ein gutes Gefühl, Verantwortung für die Allgemeinheit zu übernehmen und dafür Anerkennung zu erhalten. Denn die Landjugendlichen denken heute schon an morgen und setzen damit wichtige Impulse für eine lebendige Zukunft in den ländlichen Räumen“, betont Daniela Allram. Daniela Yvone, Leiterin der Tageseinrichtung Horn, begrüßte die Initiative und meinte, dass es durch die großartige Unterstützung durch die Landjugend jetzt möglich sei, im kommenden Frühjahr das Projekt „Pflanzgarten“ in Angriff zu nehmen.

Die Materialkosten von 2.000 Euro wurden von der Tageseinrichtung übernommen. Die Jugendlichen investierten ihre Freizeit, um in 160 Stunden ehrenamtlich zu helfen.