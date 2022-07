2.200 Gäste zum Auftakt im Stadtsee

Nach der ersten Woche Horner „Stadtsee“ zieht Bürgermeister Gerhard Lentschig eine positive Bilanz. Das Horner Freibad war ja wie berichtet in den vergangenen Monaten für 4 Mio. Euro zum „Stadtsee“ umgebaut worden. Dass sich die Investitionen zur Verbesserung der Lebensqualität gelohnt haben, beweise laut Bürgermeister Gerhard Lentschig der Besucheransturm nach der ersten Woche, der weit über den Erwartungen liege.

Insgesamt besuchten am Eröffnungswochenende 2.200 Gäste die neue Freizeiteinrichtung. In der Anlage nutzten die Schwimmfans die zahlreichen Neuerungen an den Uferbereichen und im Restaurant Seedeck. „Der Stadtsee ist bei der Bevölkerung angekommen“, sagt Lentschig zur NÖN. Denn das „alte Freibad“ besuchten in der abgelaufenen Badesaison 8.000 Gäste.

Die Besonderheiten dieses Projektes sehen Lentschig und Vize Heinz Nagl in der Individualität, dem barrierefreien Zugang, der ganzjährigen Nutzbarkeit des Areals zu jeder Tageszeit, um sich zu entspannen, zu erholen, Freunde zu treffen, zu plaudern oder einen Restaurantbesuch zu machen.

Für die Horner Splitter filmte Erwin Luser, Obmann des Film- und Videoklubs der VHS Horn, die komplette Entstehungsgeschichte des Stadtsees. In den kommenden Wochen werden Videoüberwachsungskameras rund um das Areal montiert. „Wir sammeln in der Anfangszeit wichtige Erfahrungswerte, die zu stetigen Verbesserungen führen. Wichtig ist es, die Wünsche der Besucher, dort wo es möglich ist, einfließen zu lassen“, erklärte Nagl abschließend.

Keine Nachrichten aus Horn mehr verpassen? Mit dem NÖN-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden

Danke für dein Interesse an NÖN.at. Bleib mit unserem Newsletter immer auf dem Laufenden.

Jetzt gratis abonnieren und Top-Storys und Aktionen alle 2 Wochen direkt ins Postfach erhalten.