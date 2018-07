Gleich zwei Dringlichkeitsanträge legten die Grünen Horn dem Gemeinderat bei der letzten Sitzung vor. Und konnten damit nicht überraschen, denn einer wurde bereits mehrfach eingebracht.

„Ich versuche heute einmal eine andere Sicht zur Waldviertelautobahn“, erklärte Walter Kogler. „Unsere Region ist ein unberührtes Paradies, dazu gehört eine Zukunft ohne Transitverkehr und Lärmschutzwände. Sollte diese Autobahn kommen, werden uns unsere Kinder vielleicht einmal fragen: ,Warum habt ihr das gemacht?‘“

Er stellte namens der Grün-Fraktion den Antrag, der Gemeinderat möge die Niederösterreichische Landesregierung auffordern, diese hochrangige Straßenverbindung fallen zu lassen und dafür den öffentlichen Verkehr auszubauen.

Das seit einigen Sitzungen bekannte Thema, das Kogler hartnäckig verfolgt, ist das 365 Euro-Ticket. „Ein Horner, der in Wien arbeitet, würde sich, wenn es dieses Ticket gibt, 684 Euro ersparen“, rechnet er vor. „Und der Umweltaspekt kommt auch noch dazu.“ Das sollte, so meinte Kogler, allen Fraktionen ein Anliegen sein, beendete seine Wortmeldung allerdings mit einem Seitenhieb auf die FPÖ-Fraktion: „Euch nicht, ihr habt ja mit Sozialem und der Umwelt nichts am Hut …“

Auch hier ging sein Appell an den Gemeinderat, er möge die Landes- und zusätzlich an die Bundesregierung auffordern, das „Öffi-Ticket“ schnellstmöglich umzusetzen.

Geduldig hörte auch Bürgermeister Jürgen Maier zu, merkte aber an, dass eigentlich nur zu begründen sei, warum die Anträge dringlich sind und bei der Sitzung behandelt werden sollen, mahnte Kogler aber: „Inhalte sind jetzt nicht gefragt, ich habe dich aber diesmal noch ausreden lassen …“

Wie nicht anders zu erwarten war, wurden beide Anträge nicht in die Tagesordnung aufgenommen, nur Kogler – seine Grün-Kollegin Christa Eckhard war entschuldigt – stimmte dafür.