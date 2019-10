Nach Polizeiangaben vom Mittwoch war ein 32 Jahre alter Autofahrer in den stehenden Wagen der Frau gekracht. Die Einheimische wurde nach der Versorgung an Ort und Stelle in das Landesklinikum Horn eingeliefert.

Gehalten hatte die 42-Jährige, weil auf der B2 nach einem Verkehrsunfall eine Fahrzeugbergung durchgeführt worden war. Nach der Kollision mit dem Pkw des Mannes aus dem Bezirk Zwettl drehte sich das Auto der Einheimischen. Der Wagen landete letztlich im Straßengraben, berichtete die Polizei in einer Aussendung.