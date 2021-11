Advent, Advent! Erste Kerze strahlt am Riesenkranz

Der Advent hat begonnen und vor der St. Georgskirche wurde die erste Kerze am großen Adventkranz im Beisein von großem und kleinem Publikum „entzündet“. „In normalen Jahren freuen wir uns, wenn so viele Menschen wie möglich in der Kirche bei Gottesdiensten miteinander feiern können. Heuer ist es wichtig, dass so viele Menschen wie möglich gesund bleiben“, erklärte Pater Albert Groiß.

Er zelebrierte unter Einhaltung der Corona-Regeln die traditionellen Abläufe, wie das feierliche Erstrahlen der ersten Kerze mit Bürgermeister Jürgen Maier und die Segnung der mitgebrachten Adventkränze. Genau wie bei einem Gottesdienst in der Kirche trugen alle Masken und hielten Abstand zu Personen, die nicht im gemeinsamen Haushalt wohnen. Pastoralassistentin Bettina Schlegel trug eine kleine Weihnachtsgeschichte vor, um die Besucher auf das Fest der Feste einzustimmen. Abschließend spendete der Pater den Segen.