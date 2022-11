Adventmärkte: Weihnachten mit Punsch und Kunsthandwerk

Glänzende Lichterketten, strahlende Kinderaugen, der Duft nach gebratenen Maroni und köstlichen Punschvariationen – es ist Weihnachtszeit, wenn diese Faktoren zusammentreffen.

Auf den Adventmärkten bieten Vereine und Kunsthandwerker ihre Waren an und bei stimmungsvoller Weihnachtsmusik lassen sich noch zahlreiche Geschenke finden. Die Veranstalter sind froh, nach zwei Jahren endlich wieder einen „normalen“ Adventmarkt organisieren zu können.

Das Kunsthaus in Horn wird am ersten Dezemberwochenende mit dem Flair von Weihnachten verzaubert. Rund 30 Aussteller bieten im Innenbereich ihre Waren an, im Hof werden die Besucher kulinarisch verwöhnt. „Wir legen besonderen Wert darauf, dass unsere Aussteller ihre Produkte auch wirklich selbst hergestellt haben und nicht zukaufen“, erklärt Karl Koll vom Fremdenverkehrs- und Verschönerungsverein Horn, der für die Organisation verantwortlich ist.

‚Aufwändige Handarbeiten werden von Maria Koll für den Kunsthandwerksmarkt angefertigt. Foto: Foto privat

Er ist selbst mit Holzschnitzereien vertreten, seine Gattin präsentiert gestickte Kunstwerke. „Wir achten immer darauf, dass wir einen guten Angebots-Mix haben und jeder etwas anderes präsentiert. Das ist auch für die Aussteller angenehmer, wenn sie sich nicht gegenseitig konkurrieren müssen“, ist Koll überzeugt, dass auch das Ambiente im Kunsthaus in Horn einen wesentlichen Beitrag zum Erfolg des Adventmarktes beiträgt. „Unsere Aussteller haben schon viel produziert, das wollen sie jetzt auch den Besuchern des Adventmarktes präsentieren und hoffentlich auch Käufer finden.“

Musikalische Höhepunkte beim „Horner Advent“

Der Advent im Kunsthaus hat jedoch auch musikalische Höhepunkte zu bieten. So werden am 1. Dezember um 16 Uhr weihnachtliche Klänge mit der historischen Orgel zu hören sein, die feierliche Eröffnung am 2. Dezember um 17 Uhr wird von Schülern der Mozart Musikschule Horn umrahmt und am 3. Dezember wird um 17 Uhr die „Schule im Dialog“ aus Mold mit ihrem Beitrag „Süßer die Trommeln nie klingen“ erwartet. Die „Tagträumer*innen“ wollen mit dem Kindertheater „Der Nussknacker“ am 3.und 4. Dezember, jeweils 11 Uhr, im Kunsthaus gastieren. „Flo & Wisch“ präsentieren ihr Kabarett am 3. Dezember, 20 Uhr, im Tonkeller.

Natürlich darf auch der Nikolaus nicht fehlen. Er kommt am 4. Dezember, um 17 Uhr in das Kunsthaus.

