33 Jahre führte die Horner Stadtärztin Erna Schleritzko eine Ordination, jetzt geht sie mit 1. Juli in Pension. Die Ordination im Öhlknecht-hof in der Prager Straße übernimmt mit Eduard Gaisfuss ein routinierter und beliebter Kollege aus Horn.

Martin Kalchhauser Stadtärztin Erna Schleritzko übergibt ihre Ordination.

Schleritzko hatte 1987 ihre erste Ordination im Rudolf-Fischer-Weg in Horn eröffnet. Im Jahr 2007 übersiedelte sie an ihre derzeitige Wirkungsstätte im damals neu errichteten Öhlknechthof, damals hatte sie auch das „Goldene Ehrenzeichen“ der Stadt Horn bekommen. Ebenfalls seit 33 Jahren war Schleritzko in Horn als Schulärztin tätig.

Mit Gaisfuss wurde ein kompetenter Nachfolger für die Ordination gefunden. Er gehe mit großer Vorfreude an die Herausforderung, die toll laufende Ordination von Schleritzko zu übernehmen, heran, sagte er zur NÖN. Gaisfuss promovierte 1997, leistete dann bis 2000 seinen Turnus im Horner Krankenhaus ab. Die Zulassung zum Arzt für Allgemeinmedizin erfolgte 2000, bis 2005 arbeitete er als Assistenzarzt im Horner Klinikum. Die Zulassung zum Facharzt für Innere Medizin erfolgte 2005, dann war er bis 2008 als Oberarzt im Landesklinikum Horn tätig. 2008 wechselte er als Oberarzt ins Landesklinikum St. Pölten, kehrte aber 2010 nach Horn zurück. 2011 erfolgte die Zulassung zum Zusatzfacharzt für Hämatologie und internistische Onkologie und zum Zusatzfacharzt für Geriatrie.

Gaisfuss führt auch Wahl-Ordi weiter

Der gebürtige Retzer Gaisfuss („Ich fühle mich aber als Horner“) hat einen Vertrag mit der Österreichischen Gesundheitskassa, seine Wahlarztordination für Innere Medizin, die er bisher in der Thurnhofgasse geführt hat, führt er nun in der Prager Straße weiter.