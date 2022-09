AK-Halbjahresbilanz: Teuerung, Energie und Thema „Urlaub“

Die Themen Teuerungen, Energiepreise und Urlaube waren im ersten Halbjahr 2022 die heißesten auf der Arbeiterkammer-Bezirksstelle Horn. Das berichteten Bezirksstellenleiter Robert Fischer und seine Kollegen im Rahmen eines Pressegesprächs. Die daraus resultierenden Forderungen der AK: Eine Deckelung beim Strompreis sowie eine sechste Urlaubswoche für alle.

Warum die sechste Urlaubswoche für alle sinnvoll sei, erklärte AK-Vizepräsident Peter Stattmann. Die steht derzeit nämlich nur Arbeitnehmern zu, die 25 Jahre im selben Betrieb tätig sind. Aus Sicht der AK eine nicht mehr zeitgemäße Lösung. „Heute wechseln Leute häufiger die Jobs. Wenn die sechste Woche an die Betriebszugehörigkeit gekoppelt ist, erreicht sie kaum noch jemand. Da braucht es eine Gesetzesänderung“, so Stattmann.

Das Thema „Urlaub“ sei aber auch in anderer Hinsicht immer wieder Thema, führte Fischer ein Beispiel aus dem Bezirk Horn auf. Eine Dame – sie war „im gehobenen Bereich“ eines mittelständischen Betriebs im Bezirk Horn tätig und habe sich nach der Insolvenz bzw. dem Ausgleich des Betriebs sehr intensiv mit deren Aufarbeitung beschäftigt und habe das Unternehmen wieder auf Schiene gebracht – sei nach der dann erfolgten einvernehmlichen Trennung falsch abgerechnet worden. Statt 80 offener Urlaubstage seien ihr zunächst nur 37,5 Urlaubstage abgerechnet worden. Nach mehrfacher Intervention durch die Arbeiterkammer habe die Dame dann aber knapp 11.000 Euro brutto mehr abgerechnet bekommen.

„Vernichtung von Arbeitsplätzen droht“

Insgesamt gab es im ersten Halbjahr 3.941 Beratungen in der Horner Bezirksstelle, 1.825 davon zu konkreten Problemfällen. Insgesamt haben die Mitarbeiter der Arbeiterkammer in den ersten sechs Monaten des Jahres 540.035 Euro für die Mitglieder einberacht, davo 366.414 Euro im Arbeits- und Sozialrecht und 191.774 Euro in Insolvenzvertretungen.

Noch länger beschäftigen werde die Mitglieder das Thema „Energiepreise“, führte Kammerrat Manfred Popp aus. Für die Arbeitswelt sei die aktuelle Entwicklung mit explodierenden Produktions- und Transportkosten sowie steigenenden Preisen für lebensnotwendigen Produkten und Sachwaren verbunden. Daher werde sich das Kaufverhalten ändern, auf die Unternehmen sieht er jetzt Umsatzeinbrüche zukommen, die eine „Vernichtung“ von Arbeitsplätzen zur Folge haben werde. Hier brauche es eine Reaktion seitens der Politik, etwa ein Ende der Strompreiskopplung auf das teuerste Produkt. Einen „Deckel“ gebe es in vielen Bereichen, er müsse daher auch im Strom-Bereich kommen, schob Fischer nach.

Kritik am bürokratischen Aufwand im aktuellen „Förder-Dschungel“ brachte dann Kammerrat Josef Wiesinger ein. Gerade ältere Personen seien vielfach überfordert. So gelte es etwa eine 32-stellige Zählernummer einzugeben. „Passiert dabei ein Fehler, bekommt man nicht einmal eine Info, dass ein Fehler passiert ist – auf das Geld wartet man dann vergebens“, sagt Wiesinger. Zudem seien die Einmalzahlungen nicht zielführend, weil nicht nachhaltig, moniert Wiesinger.

Als Beispiel, womit besonders ältere Personen häufig überfordert seien, brachte Wiesinger ein Beispiel. Viele Kunden – auch er selbst – erhalten aktuell Kündigungen von ihren Energieversorgern – „außer wenn man auf einen Tarif umsteigt, der um ein Vielfaches teurer ist. Ältere Personen wissen da oft nicht, was sie tun sollen“. Die Mitarbeiter der Arbeiterkammer stünden in solchen Fällen für Beratungen zur Verfügung.

