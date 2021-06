„Diese Aktion soll ein weiterer Schritt in Richtung plastikfreies Horn und für weniger Müll sein“, verkündete Umwelt-Stadtrat Wolfgang Welser bei der Präsentation des neuen „Bio-Sackerls“, das demnächst alle Haushalte gratis erhalten.

„Wer jetzt glaubt, dass nur jene aus Plastik umweltschädlich sind, irrt“, klärt Welser auf. „Wenn die alternativen Stoff- oder Papiersackerl nur einmal benutzt werden, sind sie nicht besser für die Umwelt. Tragetaschen aus Papier sind nämlich in der Herstellung deutlich aufwendiger und ressourcenintensiver.“ Mit der Aussendung eines Mehrweg-Obst-Gemüse-Netzes für jeden Horner Haushalt soll ein weiterer großer Schritt zur Reduktion von Plastik in Horn gelingen. Diese Netzsackerl sind aus Baumwolle, wiederverwendbar und jederzeit waschbar.

Mit diesem handlichen Aschenbecher soll der Flut an Zigarettenstummeln begegnet werden. Rupert Kornell

Falls es Gefallen gefunden hat, gibt es in der Bürgerservicestelle noch welche zum Nachkaufen zum Preis von zwei Euro.

Auch den „Kampf“ gegen die Zigarettenstummel in der Öffentlichkeit setzt man fort. Der Montage von Aschenbechern samt Hinweisen an den Laternen in der Innenstadt (Welser: „Leider werden sie immer wieder von Vandalen abgerissen!“) folgen nun auch kleine, handliche Taschen-Aschenbecher. Die kann jeder jederzeit – und ohne Gefahr, sich zu verbrennen, wenn man sie in die Tasche steckt – mit sich tragen. Und entleeren kann man sie in jedem Restmüllbehälter. Verteilt werden sie demnächst bei diversen Veranstaltungen.