Unter der künstlerischen Leitung von Vahid Khadem-Missagh fand im Rahmen des Festivals Austria von Allegro Vivo der dritte internationale Meisterkurs statt. Wie in den Jahren zuvor arbeiten auch heuer wieder namhafte Dozenten mit den Teilnehmern aus aller Welt an der musikalischen Weiterentwicklung und Perfektionierung.

„Trotz Covid-19 nahmen an die 250 Teilnehmer an den Kursen teil“, ist Geschäftsführer Nikolaus Straka zufrieden. „Teilweise kommen die Absolventen in Begleitung ihrer Familien nach Horn und verbringen erholsame Tage, was die heimische Wirtschaft belebt“, betonte Vizebürgermeister Gerhard Lentschig.

Viel Lob ernteten die Absolventen des dritten Meisterkurses, die unter dem Titel „Gefühlt“ sämtliche Register der Kammermusik zogen. Schauplatz war wieder der stimmungsvolle Innenhof des Kunsthauses, in dem die Musiker souverän agierten: Florian Rainer (Violine), Theresa Prem (Flöte), Johanna Vocetkova (Violoncello), Emil Tomoya Geber (Violine), Anastassia Yasko (Klavier), Chiara Zoccola (Flöte) und Lorenz Karls (Violine).

Begleitet wurden die Teilnehmer von Noriko Ushioda, Sandra Jost, und Baiba Osina am Klavier. Ein gefühlvoller Konzertabend mit Werken von Wolfgang Amadeus Mozart, Carl Reinecke, Édouard Lalo, Johannes Brahms, Frédéric Chopin, Gabriel Fauré und Alberto Ginastera.

