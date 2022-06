Allegro Vivo bringt über 50 Klangerlebnisse

Einen musikalischen Vorgeschmack auf das diesjährige Allegro Vivo-Festival bot das Javus-Quartett aus Salzburg anlässlich der Programmpräsentation am 8. Juni im Kunsthaus.

Das diesjährige Festival steht unter dem Leitthema „Momentum“ und soll sich auf das Verbindende der Musik konzentrieren. „Wir wollen mit unserer Musik auch jene Menschen erreichen, die sonst nicht in ein klassisches Konzert gehen“, betonte Vahid Khadem-Missagh, der künstlerische Leiter des Festivals und lud die Besucher an eine besondere Spielstätte, den Horner Stadtsee, wo am 16. August um 21 Uhr die „Moonlight Serenade“ von Teilnehmern der Meisterkurse geboten wird.

Geschäftsführer Nikolaus Straka hob die Gastfreundschaft hervor, mit der die Musiker immer wieder empfangen werden. „Uns ist in den letzten Jahren erst bewusst geworden, wie sich durch die Zusammenarbeit Türen öffnen. Wir müssen wieder lernen, den Augenblick und die Begegnung zu genießen.“

„Wesentliche Säule der Kultur in Niederösterreich“

Als „eine wesentliche Säule der Kultur in Niederösterreich“ bezeichnete Bezirkshauptmann Johann Kranner das Festival, an dem Studenten aus rund 40 Nationen teilnehmen.

Das Festival bringt über 50 Konzerte im gesamten Waldviertel sowie im Weinviertel. Mit „Momentum“ startet Allegro Vivo auch in einen siebenjährigen Zyklus, der die Begegnung mit den Nachbarn fördern soll. Als erster Gast steht die Schweiz im Mittelpunkt des Interesses. Der Programmbogen wird von der Eröffnung mit Daniel Schnyders Auftragswerk bis zum Abschlusskonzert mit Ernest Blochs Concerto grosso gespannt.

Gleichzeitig mit dem Festival startet auch die Sommerakademie mit namhaften Vortragenden, zu der über 500 Studenten erwartet werden.

Auftakt für Allegro Vivo ist mit „Schwungkraft“ am 5. August in der Herz-Jesu-Kirche in Gmünd. Das Eröffnungskonzert „Momentum“ mit Werken von Mozart, Schnyder und Schostakowitsch findet am 7. August im Stift Altenburg statt. Der Konzertreigen reicht bis 18. September, wo im Stift Altenburg „Die vier Jahreszeiten“ von Vivaldi und „Concerto grosso Nr. 1“ von Ernest Bloch gespielt werden. http://www.allegro-vivo.at

