Allegro Vivo: Festival im Zeichen der Begegnung

„Die Menschheit befindet sich an einem Wendepunkt. Es bedarf eines neuen Blickwinkels, neuer Perspektiven und Werte“, so Vahid Khadem-Missagh, der Leiter des mittlerweile 44. Kammermusikfestivals Allegro Vivo. Mit dem Leitthema „Momentum“ widmet es sich aus musikalischer Perspektive der Bedeutung der kostbarsten Ressource: der Zeit.

Gleichzeitig startet Allegro Vivo in einen Sieben-Jahres-Zyklus „Begegnung mit unseren Nachbarn“, beginnend mit der Schweiz: Die Academia Allegro Vivo unter der Leitung Khadem-Missaghs eröffnet das diesjährige Festival mit dem Auftragswerk des Schweizer Komponisten Daniel Schnyder. Der „schier unübertreffliche Saxophonist“ (Berliner Morgenpost) brilliert selbst in seinem Konzert für Violine, Tenorsaxophon und Orchester auch als Solist in Gmünd (5. August) und im Stift Altenburg (Präludium 6. August, Eröffnungskonzert 7. August).

Eigener Schwerpunkt „Musik und Wort“

Das Eröffnungswochenende stellt auch den aktuellen Bezug zum Weltgeschehen her, mit Dmitri Schostakowitschs musikalischem Vermächtnis, der Kammersymphonie c-Moll, die den Opfern von Faschismus und Krieg gewidmet ist.

Einen eigenen Schwerpunkt widmet das Festival dem Aufeinandertreffen von Musik und Wort. Aufgrund der Weltlage bekommt das Programm „Musik und Wort“ am 9. August in Harmannsdorf einen besonderen Stellenwert: Hier verfasste Friedensnobel-Preisträgerin Bertha von Suttner ihren Roman „Die Waffen nieder“.

Mit „Try to remember“ führt Cornelius Obonya mit Eduard und Johannes Kutrowatz am 13. August auf eine literarisch-musikalische Zeitreise durch die amerikanische Jazzlandschaft der 50er und 60er Jahre, die Dave Brubeck maßgeblich beeinflusst hat.

Beim Galakonzert „Zeitenwende“ am 20. August im Arkadenhof des Kunsthauses Horn widmen sich Vahid Khadem-Missagh, Herbert Föttinger und die Academia Allegro Vivo ganz der Schweiz, vom Alphorn bis zu Wilhelm Tell.

Am 9. September setzt Andrea Eckert mit „Once upon a time“ gemeinsam mit Christoph Zimper und seinem Ensemble ein berührendes Märchen in Wort und Klang, unter „Zeitlos“ lädt sie am 10. September nach Burgschleinitz ein. Zu hören sind mit dem Simply Quartett Oscar Wilde, Joseph Haydn und Antonin Dvořák.

Erlesene Programmpunkte der Kammermusik

Die bedeutende Pianistin Elisabeth Leonskaja ist auch heuer wieder bei Allegro Vivo zu Gast und präsentiert gemeinsam mit ihren Kollegen ein erlesenes Kammermusikprogramm. Weitere Höhepunkte sind „Hochzeit am 14. August in der Gertrudskirche in Gars/Thunau, „Für die Ewigkeit“ am 17. August im Stift Altenburg, „Augenblicke“ am 31. August mit den Artists in Residence oder „Die Strottern“, die den Zuhörern das Wiener Zeitgefühl auf Burg Raabs näherbringen.

Und schließlich widmet sich das Trio Vision am 4. September auf Schloss Ottenstein den Jahresjubilaren Schubert und Brahms sowie das Wranitzky Kammerorchester Prag am 8. September in Waidhofen/Thaya Joseph Haydn.

Der musikalische Bogen des Schweiz-Schwerpunktes schließt sich mit Ernest Blochs Concerto grosso, wenn Vahid Khadem-Missagh und die Academia Allegro Vivo ins Schloss Weitra (15. September), Stift Göttweig (16. September) und Stift Altenburg (17. und 18. September) zum diesjährigen Abschlusskonzert einladen.

Die Festivalhauptstadt Horn wird von 6. August bis zum 3. September Schauplatz der internationalen Sommerakademie mit über 50 Meisterkursen und Workshops. Erwartet werden etwa 500 Teilnehmer aus der ganzen Welt. Die jungen Talente kann man hautnah in zahlreichen Konzerten wie „Moonlight Serenade“, „Open Space“, „Matineen der Sommerakademie“ und dem Orchester- und Kammermusikkonzert der Kinder- und Jugendkurse hören.

