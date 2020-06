„Appassionato“ („Mit Leidenschaft“) wählte Vahid Khadem-Missagh, der künstlerische Leiter von Allegro Vivo, als Motto für das diesjährige Internationale Kammermusikfestival, das aber der Corona-Zeit Tribut zollen muss. Aber daraus wird jetzt „molto appassionato“.

„Mit großer Leidenschaft“ begegnet Österreichs größtes Kammermusikfestival den Herausforderungen und kündigt für den Sommer Meisterkurse für bis zu 250 Teilnehmer und sorgenfreie Konzerterlebnisse an.

„Kultur ist wichtiger denn je. Allegro Vivo setzt in seinem 42. Festivaljahr ein besonderes musikalisches Zeichen für die Menschen in der Region und für alle Künstler“, so Khadem-Missagh. Das Eröffnungswochenende findet am 8./9. August in Altenburg statt und steht im Zeichen der Jahresregenten Ludwig van Beethoven und Friedrich Gulda. Ihnen zu Ehren erklingt auch die Uraufführung des Auftragswerkes von Roland Batik.

Sicherheitskonzept für alle Spielorte erstellt

Zahlreiche Konzerte mit internationalen Musikstars wie Elisabeth Leonskaja, Christian Altenburger oder Sophia Jaffé, die allesamt auch als Lehrende tätig sind, sowie von Gastensembles bilden ein von großer Leidenschaft geprägtes Festivalprogramm. Als eindrucksvolle, großzügige Spielorte fungieren neben der Stiftsbibliothek Altenburg der Arkadenhof des Kunsthauses und das Vereinshaus Horn, die Stiftskirche Göttweig, die Pfarrkirche Waidhofen/Thaya und Schloss Weitra.

„Wir haben für alle Spielorte Sicherheitskonzepte erstellt, die, über die behördlichen Vorgaben hinausgehend, einen sorgenfreien Konzertgenuss ermöglichen“, verspricht Allegro Vivo-Geschäftsführer Nikolaus Straka, der sich wünscht, dass „unser neues Programm dem großartigen Allegro Vivo-Publikum Freude und Hoffnung schenkt.“

Karten, Infos ab sofort unter www.allegro-vivo.at und im Büro Horn ( 02982/4319).