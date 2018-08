Unter dem Sternenhimmel musizierten Allegro Vivo- Nachwuchskünstler im Freibad. Das Motto des Abends „Moonlight Serenade“ setzte sich aus ausgewählten Werken von Wolfgang Amadeus Mozart über Franz Schubert und Frèdèric Chopin, bis zur „Moonlight Serenade“ von Glenn Miller zusammen.

Und so war es kaum verwunderlich, dass ausgerüstet mit Liegestühlen, Decken und Campingsessel mehrere hundert Gäste begeistert den Auftritten der Ensembles lauschten. Vahid Khadem-Missagh, künstlerischer Leiter des Festivals, war begeistert: „Das Sommernachtskonzert hat einen neuen Besucherrekord gebracht, so viele Besucher waren noch nie vor Ort.“ Das Freibad, das als direkte Kulisse diente, erstrahlte in dezenten Farben, einige der Besucher nutzten die Gelegenheit und kühlten sich im Wasser ab.

Gut besucht war auch das Benefizkonzert zugunsten der Orgelrenovierung in der Stadtpfarrkirche St. Georg. Für jene, die das Konzert im Freibad versäumt hatten, gab es die Möglichkeit, am nächsten Tag den Abend stimmungsvoll in der Kirche ausklingen zu lassen. Denn unter dem Motto „Abendstimmung“ zeigten die Teilnehmer des Festivals ihr hohes musikalisches Können. Zu hören waren dabei traditionelle Werke von Johann Sebastian Bach, Wolfgang Amadeus Mozart, Carl Stamitz und Johannes Brahms.

Für die Besucher war es ein unvergesslicher Abend, der 365 Euro an Spenden einbrachte.