„Es gilt jetzt zu erleben, wie wir durch die Musik den Menschen ein neues Lebensgefühl geben können“, leitet Vahid Khadem-Missagh das 43. Internationale Kammermusik Festival Allegro Vivo ein. „Musik ist ja mit so vielen Emotionen verbunden, und eine der stärksten ist sicher der Humor.“

Unter dem Leitthema „Humoresque“ als Gegenmittel zu den Einschränkungen während der eineinhalb Jahre dauernden Pandemie steht der diesjährige Festival-Sommer, der mit dem Eröffnungskonzert am Sonntag, 8. August, um 16 Uhr in der Bibliothek des Barockstiftes Altenburg beginnt (Auftakt: 6. 8., 19 Uhr, Herz-Jesu-Kirche Gmünd, Präludium: 7. 8., 16 Uhr, Altenburg) eröffnet wird.

Schwung- und humorvoll startet denn auch das Eröffnungskonzert mit einer Auswahl heiterer Werke in die Festivalsaison, welche mit 50 Konzerten an rund 25 Standorten aufwartet. Folgerichtig stehen daher am Beginn des Konzerts Antonin Dvořáks „Drei Humoresquen“, gefolgt von Pjotr Iljitsch Tschaikowskis fröhlicher „Serenade für Streicher C-Dur“ und schließlich die Uraufführung „Sinfonia Concertante für Solovioline, Solokontrabass und Streichorchester“ von Georg Breinschmid. Dabei handelt es sich um ein Auftragswerk des Landes NÖ und von Allegro Vivo, das ein Feuerwerk an musikalischem Witz und jubelnder Lebensfreude bringt. Solisten sind der Komponist, ein führender zeitgenössischer Jazzmusiker und gern gesehener Gast bei Allegro Vivo, und der Festivalleiter, der das Konzert auch dirigieren wird.

Ofczarek, Karneval der Tiere und ein Soldat

In dem hochklassigen Programm finden sich besondere Highlights wie etwa das Galakonzert im Arkadenhof des Kunsthauses Horn (21. 8.), bei dem Nicholas Ofczarek zur Musik der Academia „Wissentlich Wienerisch“ rezitiert, der Familiennachmittag (15. 8.) mit Saint-Saens „Karneval der Tiere“, „Die Geschichte vom Soldaten“ in der Burg Raabs (29. 8.), „Piazzolla 100 – Weitra 700“ im Schloss Weitra (16. 9.) und natürlich das Abschlusskonzert in Altenburg am 19. September.

Künstlerischer Leiter des Festivals seit 2016, Geiger, Dirigent und Buchautor in Personalunion ist Vahid Khadem-Missagh, ein Meister des Multitaskings. Der Schüler von Rainer Küchl und Gerhard Schulz konzertierte etwa unter Seiji Ozawa, Pierre Boulez, Franz Welser-Möst oder Mariss Jansons beim Lucerne Festival, den Salzburger Festspielen, den BBC Proms, in der Royal Albert Hall in London und der Cité de la musique Paris, beim Festival d’Aix-en-Provence, in der Berliner Philharmonie oder im Wiener Musikverein.