Erfolg für Kirchenmusikprojekt: „Rejoice“ geht ins Finale

Schon jetzt ein großer Erfolg ist die „Internationale Woche für Kirchenmusik“ unter dem Namen „Rejoice“, die während der Semesterferien im Campus Horn stattfindet.

Unter der künstlerischen Leitung von Wolfgang Reisinger, einem nicht nur in Kirchenmusikkreisen bekannten Organisten und Komponisten, nehmen derzeit rund 70 Interessierte aus den USA, Japan, Schweden, Norwegen, Deutschlang, Slowenien, Litauen und Österreich an dieser Musikwoche im Campus Horn teil. Unterrichtet werden sie von namhaften Dozenten aus den USA, der Schweiz und Österreich in den Bereichen Orgel, Stimmbildung, Chorgesang und Chorleitung. Neben Einzelunterricht steht auch Gruppenunterricht auf dem Programm. Dieses Projekt soll künftig jährlich stattfinden.

Am 8. Februar findet eine Orgelfahrt zu historischen In strumenten der Region statt, weiters wird eine Geistliche Abendmusik angeboten, die für die Öffentlichkeit zugänglich ist. Den Abschluss bildet eine Festmesse am 10. Februar um 18.30 Uhr im Stift Altenburg, bei der der Chor und das Orchester dieses Projekts die Mariazellermesse von Joseph Haydn aufführen werden. Als Solisten werden Elisabeth Stemberg (Sopran), Helena Sorokina (Alt), Thomas Künne (Tenor) und Gerd Kenda (Bass) zu hören sein.

