Große Aufregung herrschte kürzlich in der Landesberufsschule St. Pölten, als insgesamt 33 Lehrlinge zum Landeslehrlingswettbewerb der Fußpfleger, Kosmetiker und Masseure antraten, um das Gelernte der letzten Lehrjahre unter Beweis zu stellen.

Der Landeslehrlingswettbewerb besteht aus den Disziplinen Fußpflege, Kosmetik, Massage und Fantasie Make-up. Der Expertinnen-Jury fiel es nicht leicht, aus der Vielzahl an hervorragenden Leistungen die einzelnen Siegerinnen zu küren: „Uns ist es wichtig, dass die Lehrlinge auf die Befindlichkeiten ihrer Models eingehen. Die Nähe zum Kunden, Empathie und die richtige Kommunikation spielen dabei eine große Rolle. Abgesehen davon ist die Vorbereitung und Hygiene am Arbeitsplatz ausschlaggebend sowie natürlich die professionelle Erfüllung ihrer Wettbewerbsaufgaben“, erklärt Landesinnungsmeisterin Christine Schreiner.

Zweiter Platz in der Disziplin Fußpflege

Bei der Fußpflege konnte sich Beatrice Schneider aus Waidhofen/Thaya (Lehrbetrieb: Frauenberatung Waldviertel/Waidhofen/Thaya) vor Jasmin Gundinger aus Altenburg (dm drogerie markt/Horn) und Iris Czecher-Zganec aus Oberwaltersdorf (ZIB Training/Krems) durchsetzen.

„Dieser Beruf hat mich schon immer interessiert und fasziniert“, erklärt die freudestrahlende Jasmin Gundinger im NÖN-Gespräch. „Ich wollte schon immer gern mit Menschen in Kontakt treten, habe ursprünglich an eine Lehre als Friseurin gedacht, mich aber dann doch für die Fußpflege entscheiden. Ein Kriterium war, dass man es hier oft mit älteren Personen zu tun hat. Und es macht große Freude, wenn man von ihnen nach getaner Arbeit ein Lächeln geschenkt bekommt.“ Zum Beruf ist sie bei der „Schnupperlehre“ in der NMS Horn gekommen, wie es nach der Lehre weitergeht, weiß sie noch nicht. „Vielleicht mache ich mich selbstständig.“