Andreas Riedl übernimmt AK-Bezirksstelle

Jetzt ist es fix: Andreas Riedl übernimmt mit Jahreswechsel die Leitung der Horner Arbeiterkammer-Bezirksstelle. Der 49-jährige Zellerndorfer folgt damit Robert Fischer nach, der mit 1. Jänner seine Pension antritt.

Riedl ist seit 2016 beruflich bei der Arbeiterkammer. Davor war er in der Privatwirtschaft tätig und schon seit 2003 Kammerat. Seine neue Aufgabe gehe er mit großer Freude an. Die Übergabe der Führung der Bezirksstelle gehe als „laufender Prozess“ über die Bühne.

„Leuten ist klar: Wir tun unser Bestes“

Der ehemalige Eisenbahner Fischer war seit 31 Jahren bei der Arbeiterkammer tätig, seit 25 Jahren leitete er die Bezirksstelle in Horn. Damit ist er einer der längstdienenden Bezirksstellenleiter überhaupt. In dieser Zeit habe sich die Arbeitswelt grundlegend verändert, was aber immer gleich geblieben sei ist die Bedeutung, die die Arbeiterkammer-Bezirksstelle als Servicedienstleister auszeichne. Es sei das Vertrauen, dass die Mitglieder der AK entgegenbringen – und die Mitarbeiter, die mit ihrer Tätigkeit dieses Vertrauen erarbeiten. Es komme nicht von ungefähr, dass die Arbeiterkammer als Institution bei Umfragen hinsichtlich Vertrauen immer wieder top abschneide. „Den Leuten ist klar: Egal, mit welchem Anliegen sie zu uns kommen. Wir tun unser bestes, ihnen zu helfen“, so Fischer.

