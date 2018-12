Kurz vor Weihnachten brachte der Horner Manfred Leeb seinen ersten Gedichtband heraus. Das Werk trägt den Titel „Wer selber denkt, wird nicht gelenkt“, unter diesem Motto will der 1944 in Winkl geborene Autor ein Statement gegen den Zeitgeist, dem zufolge immer alles schnell und einfach gehen muss, setzen.

„Das Leben soll vom Kopf her ausgefüllt sein“

In einer Zeit, in der es das große Ziel sei, ohne Anstrengung reich zu werden und immer glücklich zu sein, sei es wichtig, den Leuten den Wert eines sinnerfüllten Lebens vor Augen zu führen, sagt Leeb. Er versuche mit seinen Gedichten aufzuzeigen, dass es unmöglich sei, immer glücklich zu sein.

Anders als in der Seitenblicke-Gesellschaft vorgegaukelt reife man durch schlechte Erfahrungen. Es gebe nicht nur finanziellen, sondern auch geistigen Reichtum. Er könne in der Schönheit einer Blume genauso zu finden sein wie in der Liebe eines Tieres: „Das Leben soll vom Kopf her ausgefüllt sein, nicht von materiellen Dingen.“

Er wolle daher anregen, diese Dinge bewusst wahrzunehmen. Die Neugierde für diese Dinge sei nicht nur Garant für ein sinnerfülltes Leben, sondern führe dazu, sich ständig mit Neuem zu beschäftigen, auch wenn das manchmal mit Schwierigkeiten verbunden sein sollte. „Doch gerade wenn man die meistert, wird man mit Stolz erfüllt“, meint Leeb.

Sein Buch, das im Verlag Berger erschienen ist, ist um 10 Euro im Buchhandel erhältlich.