Mit dem online-Format „Im Weitblick“ sorgte Szene-Waldviertel-Intendant Stefan Rabl in Kooperation mit der Firma „Werbepanorama“ und dem Campus Horn als Location während der Corona-Zeit für ein neues Talk-Format, das regionale Informationen, Einblicke und Hilfestellungen rund um die Coronakrise bot. Mit der NÖN sprach Rabl über ...

... die „Weitblick-Bilanz“: In den insgesamt zehn Folgen waren rund 40 Diskussionsteilnehmer aus den Bereichen Politik, Wirtschaft, Bildung, Gesundheit, Medien, Sport oder Gastronomie zu Gast. Jede Sendung hatte mehrere hundert Live-Zuseher auf der Website von Szene Waldviertel, die Hauptzahl der Zuseher klickte dann aber an den Wochenenden auf den Stream, wobei eine genaue Auswertung noch aussteht und alle Sendungen in etwa gleich oft geklickt wurden.

Witzig sei gewesen, dass er auch mit der Frage „Auf welchem Sender läuft denn das?“ konfrontiert worden sei, erzählte Rabl. Die Resonanz sei durchwegs positiv gewesen, auch er sei zuletzt häufig positiv auf die Sendung angesprochen worden, ergänzte Campus-Geschäftsführer Josef Schneider.

... die Idee hinter der Sendung: Nachdem Rabl schon länger ein Talk-Format geplant hatte, habe man zu Beginn der Coronakrise überlegt, was man in dieser Situation für die Region tun könne. Man habe schnell reagieren müssen und mit der Firma Werbepanorama, die für die technische Umsetzung verantwortlich war, rasch einen tollen Partner gefunden. Er habe damit auch die „Absurdität, dass man in der Coronakrise einerseits weltweite Ereignisse wahrgenommen hat, andererseits auf den sozialen Medien in seiner eigenen Blase gelebt hat“ durchbrechen und regionale Infos bieten wollen, „weil man vom regionalen-sozialen Leben ja nichts mehr mitgekriegt hat“, sagte Rabl.

... die Entwicklung des Formats: Nach der ersten Sendung, in der grundsätzliche Dinge wie die Situation im Land, in der Stadt Horn sowie im Bildungs- und Gesundheitsbereich besprochen wurden, sei rasch klar gewesen, dass die Krise länger dauere. „Dass wir aber zehn Sendungen machen werden, haben wir nicht gedacht“, sagte Rabl. Dann hätten sich aber nach und nach einzelne Themen ergeben, die man behandeln habe wollen wie Familien, Sicherheit, Sport oder Medien. Während die ersten Sendungen noch davon geprägt gewesen seien, was heruntergefahren und geschlossen werde, sei in den späteren Folgen bereits wieder das „Hochfahren“ im Mittelpunkt gestanden. In den späteren Folgen wurden auch Statements – etwa von Gastronomen oder aus dem Bildungsbereich – eingespielt, was das Format zusätzlich aufgelockert habe.

... Begegnungen im Weitblick: Schneider bezeichnete die Begegnungen mit Persönlichkeiten aus verschiedenen Branchen als persönliches Highlight der Coronazeit. Viele Gäste hätten auch spontan zugesagt und seien dankbar für die Möglichkeit, ihre Branche repräsentieren zu können, gewesen. Das sei ein Zeichen, wie positiv der Talk von vielen aufgenommen worden sei. Noch einmal zusammentreffen will man übrigens mit allen Gästen bei einer „Kick-Out-Party“, die für August geplant ist.

... den Ausblick nach dem Weitblick: Großes Ziel Rabls: Er will künftig ein Talk-Format im Campus Horn anbieten, das sich weltweit relevanten Themen widmet und deren regionale Auswirkungen mit Gästen aus der Region besprechen – etwa die Klimakrise. Aufgreifen will er da jenes Konzept, das er vor der Coronakrise im Kopf hatte und aus dem sich dann der Corona-Talk entwickelt hat. Wichtig ist Rabl dabei, dass der Talk künftig – anders als „Im Weitblick“ – auf analoger Ebene, also mit Gästen im Campus abläuft. Dabei schwebt ihm ein mehrstufiges Format vor, in das Gäste jederzeit einsteigen können und an dem sie, anders als bei vielen Podiumsdiskussionen, permanent integriert sind. So ist angedacht, zu Beginn des Talks einem „Host“ eine halbe Stunde Zeit zu geben, ehe der eigentliche Talk im Dialog mit dem Publikum startet. Danach soll ein „Meet & Talk“ folgen, ehe der Abend in urbaner Atmosphäre des „Weitblicks“ im Campus mit Musik und Lounge-Feeling ausklingen soll.

Die Lounge „Weitblick“ im Obergeschoß des Campus sei mit seinen vier Räumen (großer Saal, Lounge, Barbereich dazwischen und Außenbereich mit tollem Blick über Horn, „die amerikanischste Stadt des Waldviertels“) der ideale Ort für dieses Format, meinte Rabl.