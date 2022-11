Ausstellung: Seltene Gelegenheit

Vor etwas mehr als hundert Jahren, im Jahr 1919, erhielt Museumsgründer Josef Höbarth aus den Händen von Probst Josef Kluger vom Stift Klosterneuburg eine Reliquie von Leopold III. dem Heiligen, als Schenkung.

Zu den Jubiläen 100 Jahre Niederösterreich, 950 Jahre Heiliger Leopold (2023) und zum 70. Todestag von Professor Josef Höbarth (verstorben 16.12.1952) zeigt das Museum Horn diese vom 5. bis 15. November. In eine Monstranz eingelassen wird die Reliquie nur zu seltenen Anlässen aus dem gut gesicherten Depot geholt.

Der 15. November ist der Feiertag Hl. Leopold oder auch Leopoldi genannt, im Sinne des Landesrechts in Erinnerung an Leopold III. Markgraf von Österreich, der 1073 in Gars am Kamp (oder Melk) geboren wurde. Seit 1663 ist der Heilige Leopold Nationalpatron Österreichs und im speziellen auch Landespatron von Wien, Niederösterreich und Oberösterreich.

Keine Nachrichten aus Horn mehr verpassen? Mit dem NÖN-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden

Danke für dein Interesse an NÖN.at. Bleib mit unserem Newsletter immer auf dem Laufenden.

Jetzt gratis abonnieren und Top-Storys und Aktionen alle 2 Wochen direkt ins Postfach erhalten.