Ausstellungseröffnung: Auftakt zu zwei Sonderthemen

Gleich zwei Sonderausstellungen im Museum Horn sind neben „Mensch.Boden.Technik-7.500 Jahre Landtechnik“ Aushängeschilder des Hauses. Ab dem 6. Mai (Eröffnung: 16 Uhr) sind „Vom Blaumachen und Schönfärben“ und „Klöppelspitze – Edeltraud Nowak“ zu bewundern.

Bei der Gestaltung der Sonderausstellungen gehe das Team des Museums professionell vor, erzählt Heide Manoutschehri. Man wolle die Ausstellungsobjekte attraktiv und gleichzeitig entsprechend der konservatorischen Richtlinien zeigen. „Dafür beurteilen wir zunächst den Zustand der Exponate. Danach werden Grafiken von uns in Passepartouts montiert und gerahmt. Erst nach sorgfältiger Begutachtung stellen wir Objekte aus“, sagt Manoutschehri.

Verbindung zu Tradition Horns als Textilstadt

Die Sonderausstellung „Vom Blaumachen und Schönfärben“ beleuchtet das Arbeitsleben der Färber in Horn in all seinen Facetten. Die Klöppel-Sonderausstellung zeigt das Lebenswerk von Edeltraud Nowak. Im vergangenen Jahr bekam das Museum die umfangreiche und wertvolle Sammlung bestehend aus 160 Klöppelbildern, Fingerhüten und Hutnadeln, Schriftgut und Arbeitsmobiliar als Schenkung. In das Museum passt diese Sammlung besonders gut, weil einerseits die Verbindung des Klöppelns/Spitzenarbeit als traditionelle Winterarbeit der Frauen in das Kompetenzzentrum für historische Landtechnik gegeben ist und andererseits die aktive Textilgruppe im Museum stets an der Bedeutung der Textilstadt Horn (Tuchmachersiedlung, Färberei …) arbeitet und für die Bewahrung solcher Textilien besonders befähigt ist.

