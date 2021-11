Auszeichnung: Treuenadel in Gold für Winkler

Im Gasthaus Blie fand die Jahreshauptversammlung der Pensionistenverband-Ortsgruppe Horn statt – und dabei gab es neben zahlreichen weiteren Ehrungen auch eine besondere für den ehemaligen Landtagsabgeordneten Ludwig Winkler. Er wurde mit der Treuenadel in Gold für 40-jährige Mitgliedschaft geehrt.

Mitgliederzahl wurde auf 245 gesteigert

Nach einer Gedenkminute für die verstorbenen Mitglieder berichtete Vorsitzender Johann Hofbauer über die coronabedingt wenigen durchgeführten Veranstaltungen und Aktivitäten. Erfreulich: Die Zahl der Mitglieder der Ortsgruppe ist um fünf auf jetzt schon insgesamt 245 gestiegen. Der Pensionistenverband sei ein wichtiger und fixer Bestandteil in der Gemeinschaft, erklärte Hofbauer und gratulierte den erfolgreichen Teilnehmern an den Kegelturnieren. Ob die für 15. Dezember geplante Weihnachtsfeier über die Bühne wird gehen können, sei fraglich. Für Jänner ist ein Konzertbesuch der NÖ Tonkünstler in St. Pölten geplant.